El fenómeno de los therians ha llegado a España y ya ha dejado su primera polémica. Un encuentro convocado este sábado por estas personas que actúan como animales y tapan sus caras con máscaras en Barcelona finalizó con graves incidentes y cuatro personas detenidas.

Lo cierto es que el encuentro fue un absoluto fracaso: no acudió ni un solo therian. Pero eso no hizo que la concentración fuera mal. Es más, se desbordaron las previsiones. Y es que hasta 3.000 personas acudieron con la intención de ver a este nuevo fenómeno en vivo y en directo.

Los therians se habían dado cita a través de las redes sociales en el Arco del Trinfo de Barcelona, pero, finalmente, no aparecieron. Sin embargo, hasta 3.000 personas acudieron al lugar para poder ver y grabar con sus móviles a los seguidores de este nuevo fenómeno, que se ha hecho viral en las redes sociales.

Disturbios por los ‘therians’

Tras unas horas de tranquilidad, aproximadamente durante las nueve de la noche, comenzaron los disturbios. Algunas personas comenzaron a lanzar objetos y destrozar el mobiliario urbano, por lo que la Guardia Urbana y los Mossos intervinieron para desalojar la zona y detuvieron a cuatro personas.

En concreto, según los datos actualizados este domingo, la Policía de la Generalitat detuvo a tres personas, tres chicas menores de edad, acusadas de desórdenes públicos, mientras la Guardia Urbana detuvo a una persona mayor de edad.

Los therians se han hecho famosos en las redes sociales, donde han publicado vídeos en los que aparecen enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.