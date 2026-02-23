Libertad Digital asegura que Sánchez se trata «una dolencia cardiovascular» en el Hospital Ramón y Cajal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría siendo tratado de una dolencia cardíaca en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid según ha publicado este lunes Libertad Digital. El demacrado aspecto del jefe del Ejecutivo, de 53 años, respondería así a una realidad muy grave: Sánchez podría padecer una enfermedad cardiovascular de la que se ha estado tratando en secreto en los últimos meses.

Según desvela el medio citado a través de fuentes consultadas «la dolencia cardiaca del presidente podría derivar en posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto», razón por la cual se le somete a frecuentes revisiones tanto en el Ramón y Cajal como en otros centros sanitarios privados. Durante esas revisiones se le practican pruebas diagnósticas de seguimiento, entre ellas un TAC helicoidal para el control de sus arterias coronarias, una técnica avanzada de tomografía computarizada que emplea rayos X para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo.

Cabe mencionar que el hospital donde se estaría tratando Sánchez, es el centro médico de referencia de Moncloa, el Congreso de los Diputados y el Senado, en virtud de un convenio firmado al respecto. Concretamente, la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno y el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid suscribieron en junio de 2023 una adenda de modificación y prórroga al Convenio para la asistencia sanitaria al presidente del Gobierno y otros altos dignatarios, firmado originalmente el 24 de agosto de 2018.

Un cardiólogo de referencia europeo

Libertad Digital identifica además al médico que mayor seguimiento ha realizado al presidente: el doctor José Luis Zamorano, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal y considerado una eminencia a nivel europeo. Zamorano ha dirigido el Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, también en Madrid, es miembro de honor de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, distinción reservada a apenas once especialistas no estadounidenses en todo el mundo, y ha sido presidente de la Asociación Europea de Ecocardiografía y del Comité de Guías Clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología. Desde 2013, este especialista lideraba también la atención cardiológica en el Centro Médico Milenium Conde Duque, del Campus del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Libertad Digital relata asimismo con detalle el modo en que Sánchez acude a sus revisiones, siempre con la máxima discreción. Según el citado medio, «el tratamiento a Sánchez en el Hospital Ramón y Cajal se ha realizado con la mayor confidencialidad posible». El presidente acudía en días de poca afluencia y a horas inusuales para pasar desapercibido. Uno de esos accesos se produjo un domingo a las siete de la mañana. Sánchez era recibido por tres médicos y accedía al hospital, previamente blindado por su dispositivo de seguridad, atravesando el muelle de la cocina hasta un ascensor de servicio que le conducía directamente a la planta donde recibe tratamiento.

Un paciente «muy hipocondríaco»

Libertad Digital desvela también que la dolencia cardiovascular no ha sido el único problema médico al que ha tenido que hacer frente Sánchez en los últimos tiempos, aunque precisa que otras lesiones anteriores «no tuvieron repercusión clínica significativa».

Las fuentes consultadas por el medio citado describen además a Sánchez como «un paciente muy hipocondríaco, obsesionado con su estado de salud desde que llegó a la Presidencia del Gobierno». Según esas mismas fuentes, cuando el presidente se instaló en La Moncloa, su esposa Begoña Gómez exigió que el entonces jefe del Gabinete médico acompañase siempre a su marido en todos sus actos y desplazamientos.