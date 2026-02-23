El concursante de ‘Pasapalabra’ que se hizo conocido por su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

La llegada de Adrián Soler al plató de Pasapalabra ha despertado la curiosidad de los espectadores y ha reabierto el interés por un rostro que, aunque llevaba años alejado de la pequeña pantalla, ya había formado parte del universo televisivo español. El concursante catalán se convirtió el pasado miércoles 18 de febrero en el nuevo ocupante de la Silla Azul tras imponerse a Francisco, iniciando así una nueva etapa en el popular concurso de Antena 3.

Su presentación no ha pasado inadvertida. Visiblemente emocionado, Adrián Soler aprovechó sus primeras palabras para dedicar un mensaje a su esposa, embarazada y en la recta final de gestación, a quien definió con humor y ternura como «una futura madraza». El comentario, realizado ante el presentador Roberto Leal, mostró una faceta cercana que conectó de inmediato con el público.

Su paso por ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Aunque para muchos espectadores su rostro resultaba desconocido, Adrián Soler ya había tenido una etapa previa en televisión. Su primera aparición se remonta a 2015, cuando participó en Mujeres y Hombres y Viceversa, el entonces popular formato de citas de Telecinco. El catalán acudió al programa con la intención de encontrar el amor durante el trono de Samira Jalil, convirtiéndose rápidamente en uno de los pretendientes favoritos de la audiencia.

Durante los meses que permaneció en el programa, su naturalidad y perfil discreto le granjearon el apoyo del público, que llegó a dar por hecho que sería el elegido final. Sin embargo, la tronista optó por Jonathan, con quien mantuvo una breve relación tras el final del espacio. Tras aquella etapa, Soler desapareció del foco mediático y no volvió a participar en proyectos televisivos, lo que contribuyó a que su regreso en Pasapalabra haya resultado inesperado para muchos.

La trayectoria de Adrián Soler

Después de su paso por el programa de citas, Adrián Soler optó por una vida alejada del ruido mediático. Su actividad profesional se ha desarrollado como controlador aéreo, una ocupación que exige precisión, responsabilidad y una alta capacidad de concentración, rasgos que podrían jugar a su favor en su nueva aventura televisiva.

Un vistazo a sus redes sociales revela una vida estable y centrada en su entorno personal. Con poco más de 3.000 seguidores en Instagram, su perfil se aleja del exhibicionismo habitual de otros rostros televisivos y se limita a compartir momentos simples, viajes y celebraciones familiares. Esta discreción ha contribuido a reforzar una imagen pública basada en la normalidad y la constancia.

La vida personal de Adrián Soler

En el plano sentimental, la vida de Adrián Soler ha estado marcada por acontecimientos significativos en los últimos años. A comienzos de enero de 2024 pidió matrimonio a su pareja, Alejandra, consolidando una relación que había mantenido en la intimidad. La boda se celebró en junio de ese mismo año, y meses después compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo a sus seres queridos haber convertido ese día en «el más feliz de su vida».

Las publicaciones del concursante reflejan una relación sólida y en pleno crecimiento. Gran parte de sus imágenes lo muestran junto a su esposa, evidenciando una etapa vital estable que ahora se ve reforzada por la inminente llegada de su primer hijo. Este contexto personal explica la emoción con la que habló de su mujer durante su debut en el concurso.

No obstante, el último año también estuvo marcado por la pérdida. En mayo de 2024 falleció su padre, un golpe que Soler compartió públicamente con un breve pero emotivo mensaje de despedida acompañado de una fotografía familiar. Este episodio evidenció una faceta íntima y vulnerable que contrasta con su carácter sereno ante las cámaras.

Pasapalabra, su nuevo proyecto

El salto a Pasapalabra representa para Adrián Soler una oportunidad inesperada de volver a conectar con el público y demostrar sus conocimientos en uno de los concursos más exigentes de la televisión. El formato, consolidado como un referente del entretenimiento, ha servido de plataforma para concursantes que han logrado una gran popularidad gracias a su constancia y preparación.

Su victoria en la Silla Azul supone el primer paso de un camino que podría prolongarse si logra adaptarse al ritmo del programa y superar a sus rivales. La experiencia adquirida en su etapa anterior en televisión, aunque en un contexto muy distinto, puede ayudarle a manejar la presión del directo y la exposición mediática.

El regreso de Adrián Soler a la televisión pone de manifiesto el atractivo que generan las segundas oportunidades en la pequeña pantalla. Su trayectoria, que combina una breve etapa de notoriedad en un programa de citas con años de vida anónima y estabilidad profesional, encarna una narrativa cercana con la que muchos espectadores pueden identificarse.

En un panorama televisivo dominado por rostros recurrentes, su aparición introduce un perfil distinto: el de un concursante que regresa sin artificios, con una historia personal marcada por el trabajo, la familia y los cambios vitales. Su evolución desde pretendiente televisivo hasta aspirante a llevarse el bote de Pasapalabra añade un componente humano que trasciende el mero entretenimiento.