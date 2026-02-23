Óscar López desoye una denuncia por acoso sexual en el Ayuntamiento de Móstoles

El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, cuenta en su haber y sigue sin responder a una denuncia por acoso sexual procedente del Ayuntamiento de Móstoles desde noviembre de 2024, momento en el que se activó en un expediente disciplinario en el consistorio de la región madrileña a un antiguo funcionario con habilitación nacional, en un puesto dependiente del Estado.

El área de recursos humanos del Ayuntamiento de Móstoles activó un procedimiento tras tener conocimiento de la denuncia de una funcionaria a un habilitado nacional. La instrucción se realizó en octubre de 2024 y un mes después, el consistorio elevó las conclusiones a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, desde donde se entendió que los hechos podían constituir una falta «muy grave» y, por ello, remitió el expediente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Según informa La Razón de fuentes municipales, no consta desde entonces que se haya tramitado el expediente ni tampoco la petición de declaración a los afectados, desde el Ministerio de Óscar López. La responsabilidad recae en el también secretario general del PSOE de Madrid, toda vez que los funcionarios con habilitación nacional dependen disciplinariamente del Estado.

El Ayuntamiento de Móstoles indica que, «conocida esta situación y en menos de 24 horas el 14 de octubre de 2024, por el área de RRHH, se ordenó llevar a cabo un procedimiento reservado y confidencial, para el esclarecimiento de los hechos, garantizando los derechos de todos los intervinientes».

Además, desde el consistorio relatan que «se instruyó conforme el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Una vez finalizada la instrucción, se elevaron las conclusiones con propuesta de resolución a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el 8 de noviembre de 2024. Dicha Consejería entendiendo que los hechos podrían suponer una falta muy grave, elevaron dicho expediente al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública en el mes de noviembre de 2024, no constando hasta este momento tramitación alguna de dicho expediente, ya que no se ha solicitado la identidad encriptada de testigos e intervinientes en el expediente».

La funcionaria relata en la denuncia comportamientos en los que el denunciado trataba de generar situaciones que le llevasen a citarse a solas en el despacho. La denunciante habría sufrido «comportamientos impropios consistentes en forzar estar a solas, mirada incómodas, preguntas personales, indagación sobre sus costumbres, y de igual manera prohibir a otros funcionarios que estuvieran presentes en reuniones forzadas, todo lo anterior produjo una situación de estrés a la funcionaria que requirió la asistencia médica y psicológica», según informaciones del Ayuntamiento que relata el medio citado.

La situación habría derivado en un cuadro de ansiedad por parte de la trabajadora del Ayuntamiento de Móstoles, quien tuvo que empezar a recibir asistencia médica y tratamiento psicológico, que continúa en la actualidad. Además, tras su reincorporación y debido a la situación, en enero de 2025 el consistorio mostoleño autorizó a la funcionaria a teletrabajar, como medida organizativa según el procedimiento.