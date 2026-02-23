Solo tiene 7 episodios: el wéstern de Netflix perfecto para devorar en un fin de semana

En los últimos años el wéstern se ha vuelto a convertir en un género de moda debido al éxito de Yellowstone y sus precuelas. Un género tradicionalmente masculino en el que comienzan a brillar algunas series protagonizadas por mujeres como Bandoleros o Godless. Está última estrenada en Netflix en 2017 no solo destaca por sus protagonistas femeninas, sino porque son ellas las que llevan el peso de la acción. Godless es una intensa miniserie de solo 7 episodios creada por Scott Frank y Steven Soderbergh para la plataforma de streaming Netflix. Cuenta la historia de unas mujeres que viven en el pueblo de La Belle y que han perdido todas a sus maridos después de un accidente en la mina local. Las viudas intentarán establecer un nuevo orden en este pueblo, aunque algunas creen que necesitan la protección de un hombre para sobrevivir. Todo cambia cuando llega a este pueblo Roy Goode, un forajido herido que está huyendo de su antiguo jefe.

La serie Godless sorprende desde el primer momento por el papel que tienen las mujeres del pueblo las cuales se organizan para que todos puedan salir adelante sin echar de menos a los hombres. Entre todas destaca Mary Agnes. papel interpretado por la actriz Merritt Wever, una mujer fuerte y valiente que acabará convirtiéndose en la que manda en el pueblo de LaBelle. Godless es una miniserie perfecta para los que disfrutan con los wésterns y están buscando algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las plataformas de streaming.

¿De qué trata la serie de Netflix Godless?

Esta miniserie americana solo cuenta con 7 episodios en los que se cuenta la historia de un pueblo llamado La Belle en Nuevo México en el que tras un trágico accidente en una mina en el que mueren todos los hombres del pueblo, las mujeres se tienen que hacer cargo del mantenimiento y la defensa de la localidad.

Todo cambia para ellas cuando Roy Goode, un joven forajido, el cual fue recogido y adoptado cuando era solo un niño huérfano por el violento Frank Griffin, llega herido al pueblo de La Belle y decide esconderse en este lugar recóndito habitado solo por mujeres. Griffin persigue a Roy porque tras un robo este último se lleva el botín y huye con el dinero hasta que llega a La Belle.

Alice, una de las mujeres del pueblo que no se lleva bien con las demás ya que cree que son responsables de la muerte de su marido, acoge a este hombre herido. Alice vive con su hijo mestizo y su suegra a las afueras del pueblo y al final decidirá recoger en su casa al forajido Roy Goode con el que establecerá un extraña relación que irá más allá de una simple amistad.

El reparto de este wéstern

Las protagonistas de esta serie, como ya hemos explicado, son las mujeres que toman las riendas del pueblo de La Belle. La primeras la actriz Merritt Wever que da vida al personaje de Mary Agnes McNue, la valiente viuda del antiguo alcalde de La Belle y hermana del sheriff y la actriz Michelle Doker, a la que hemos visto en la serie Downton Abbe, que interpreta el papel de Alice Fletcher, una mujer que vive con su hijo y la madre del que fue su marido y no se lleva bien con el resto de las mujeres del pueblo.

También tienen un papel de peso las actrices Whitney Able que interpreta el papel de Anna McNue y Samantha Soule el de Charlotte Temple, una curiosa mujer que siempre va vestida con su traje de domingo.

Además de estas mujeres, destacan como protagonistas los actores Jack O’Connell que da vida a Roy Goode, el forajido herido que se refugia en el pueblo y Jeff Daniels a Frank Griffin, el despiadado jefe de la banda de forajidos que está asolando el Oeste.

También están en el reparto los actores Scoot McNairy como Bill McNue, que es sheriff de La Belle, que con los años ha ido perdiendo la vista, Thomas Brodie-Sangster como Whitey Winn, el ayudante de sheriff al que le encanta leer y Jeremy Bobb como A.T. Grigg, el editor de la Santa Fe Daily Review, el cual está obsesionado con la banda de forajidos de Griffin y quiere escribir un artículo sobre sus andanzas.

En suma, la serie Godless es una buena opción para los que quieran ver un western que mantiene elementos clásicos como la búsqueda de la venganza, las traiciones o las persecuciones a caballo, pero que esta vez está protagonizado por unas valientes mujeres que deciden luchar para que los habitantes de La Belle puedan vivir en paz y, si es posible, sin hombres que las compliquen su existencia.