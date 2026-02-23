Vox expedienta también a los dos ediles amotinados en Madrid junto a Ortega Smith

La dirección nacional de Vox ha suspendido de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal de Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo, quien ostenta el número uno de afiliado de Vox como socio fundador del partido.

Así lo ha informado la secretaria general de Vox a través de un comunicado emitido al Ayuntamiento de Madrid donde se advierte de la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, para los dos concejales por apoyar a Javier Ortega Smith en su decisión de no abandonar el cargo de portavoz del grupo municipal en el consistorio madrileño.

Este mismo lunes, Ortega Smith se ha reafirmado en su cargo y ha dicho que no hay mayoría para relevarle ni tampoco división interna. «Si la mayoría de los concejales lo solicita, no tendré ningún problema en convocar una reunión y proceder a esa votación», ha afirmado, para añadir a continuación que «mientras la mayoría de los concejales no lo considere necesario, no tiene ningún sentido».

El todavía portavoz municipal de Vox ha señalado que hay quienes «llevan mucho tiempo obsesionados» con que desaparezca de la vida pública y ha ironizado con la posibilidad de que el siguiente paso sea su expulsión como afiliado. «Yo creo que el siguiente paso será echarme del partido como afiliado, el número seis de los afiliados», ha dicho.

Javier Ortega Smith adelantaba el pasado viernes que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria, porque su «honorabilidad no está en venta», para acusar al partido que dirige Santiago Abascal de inventarse «mentiras» como «excusas» para tratar de echarle.

La dirección de Vox responde

Ante esta declaraciones, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha respondido que «las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del partido las cumple el afiliado nº 6 y el afiliado 68.000». El dirigente de la formación conservadora ha recordado que Vox tiene estatutos, reglamento interno y que las decisiones de la dirección se acatan independientemente del cargo o del número de afiliación.

«A partir de ahí tenemos órganos independientes que tienen procesos en los cuales están analizando el no cumplimiento de una orden transmitida por el CEN y esos órganos dirán lo que estimen oportuno», ha dicho.