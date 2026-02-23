La Guardia Civil intercepta 28 kilos de droga camuflada en paquetes postales rumbo a Baleares

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación de alto impacto en Palma que ha terminado con la detención de un hombre de 43 años, acusado de un delito de tráfico de drogas a gran escala. Los hechos han conmocionado a la ciudad y evidencian el riesgo que representan las redes de narcotráfico que operan desde envíos postales hacia las Islas Baleares.

La investigación comenzó el pasado miércoles 18 de febrero, cuando los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) interceptaron un envío sospechoso en el aeropuerto de Palma. En su interior se encontraban 25 kilos de hachís y 3 kilos de cocaína, cantidades que podrían haber inundado el mercado local si no se hubiera detenido la operación.

Tras este hallazgo, los investigadores no tardaron en actuar. En una operación meticulosa, lograron identificar, localizar y detener al presunto autor del envío al día siguiente, jueves 19 de febrero. El hombre, residente en Palma, fue arrestado en su domicilio, donde se realizó un registro exhaustivo acompañado del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

En la vivienda se encontraron pequeñas cantidades de cocaína, una báscula de precisión y varios dispositivos móviles, evidencias que apuntan a una actividad de distribución organizada. La operación terminó el viernes 20 de febrero, cuando el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su ingreso en prisión sin fianza, subrayando la gravedad del delito.

Según fuentes oficiales, estas rutas de envío no son exclusivas de grandes organizaciones criminales; también pequeños traficantes operan de manera individual, utilizando redes sociales para vender drogas y enviarlas ocultas entre ropa, alimentos y otros objetos, muchas veces con identidades falsas para evadir la acción policial.

La Guardia Civil insiste en que el aeropuerto de Palma sigue siendo un punto crítico en la lucha contra el tráfico de drogas, y que operaciones como esta son clave para proteger a la sociedad balear de sustancias estupefacientes que podrían poner en riesgo la seguridad pública.

Para consultas o información adicional, la Guardia Civil pone a disposición el correo electrónico: [email protected].

La lucha contra el narcotráfico continúa, y esta detención es un claro mensaje de que las autoridades vigilan todas las rutas, desde grandes envíos hasta pequeños paquetes enviados con aparente normalidad.