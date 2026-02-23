El PP contra los separatistas de Més: «No somos quién para decir a la gente a quién tiene que vender su casa»

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha insistido en que la proposición de ley de Més per Mallorca para prohibir la compra de viviendas a no residentes en Baleares «es imposible que se pueda llevar a cabo» debido a las normas comunitarias.

«No somos quién para decir a los particulares a quién tienen que vender su casa y a qué precio, solo faltaría», ha dicho Sagreras este lunes en la rueda de prensa previa al pleno en el que se debatirá esta iniciativa.

Según el ‘popular’, la propuesta legislativa de los separatistas de Més es «demagogia total» puesto que no la presentaron en las dos legislaturas anteriores.

«Es curioso que dos partidos que gobernaron en los últimos ocho años ahora intenten hacer las propuestas que no pensaron en ese momento», ha apuntado, en referencia a Més y Unidas Podemos, que defenderá en el pleno una proposición de ley para subir el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores.

Sobre la prohibición de la compra de viviendas a no residentes en las Islas, el ‘popular’ ha acusado a los ecosoberanistas de «predicar lo que no creen» y ha reiterado que su grupo votará en contra de la toma en consideración.

Ante estas propuestas «oportunistas», ha reivindicado que el Govern impulsa la vivienda pública para los residentes, haciendo referencia a las últimas licitaciones para construir viviendas que, además, se tramitan de forma exprés con la ley de proyectos residenciales estratégicos.

«Creemos que para la gente de aquí tienen que ser las viviendas públicas hechas pro el Govern o las viviendas a precio limitado gracias a las medidas del Govern», ha añadido.

La propuesta de Més llega un año después de saberse que uno de sus ex líderes vendió su chaleta una familia alemana en Artà, al norte de la isla de Mallorca.