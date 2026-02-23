Vox se rebela contra los cupos de entrada de vehículos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera

Vox no dará su apoyo a ninguna de las iniciativas que se van a plantear este verano en la mayoría de las Islas Baleares para establecer cuotas para la entrada de vehículos en temporada alta. A día de hoy, la formación de Santiago Abascal gobierna con el PP en Mallorca. En Ibiza está en la oposición. En ambos casos, su voto será negativo al tiempo que exige la retirada de estos cupos.

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Islas Baleares, Manuela Cañadas, ha denunciado este lunes el «secuestro burocrático» al que están siendo sometidos los ciudadanos del archipiélago. Según la formación, las políticas de movilidad actuales, basadas en cuotas de entrada de vehículos y restricciones medioambientales, están vulnerando el derecho constitucional a la libre circulación, convirtiendo los desplazamientos entre islas en un proceso arbitrario y punitivo para los residentes.

El desarrollo de normativas que limitan el acceso de vehículos a islas como Formentera, y la intención de extender estos modelos al resto del archipiélago, ha generado situaciones de indefensión jurídica. Vox ha señalado casos críticos donde errores en plataformas web o la titularidad de los vehículos están derivando en sanciones desproporcionadas de hasta 1.000 euros. Además, se han reportado embargos de sueldos por multas notificadas con tres años de retraso, lo que el partido califica de «persecución administrativa».

La portavoz de Vox ha sido tajante al declarar: «Los residentes de Baleares nos hemos convertido en extranjeros en nuestra propia tierra. Es inaudito que mientras nuestras fronteras nacionales son un coladero, un ciudadano de Baleares no pueda ir a Formentera a ver a su familia con su coche porque el cupo está lleno o porque su vehículo no es eléctrico».

Desde la formación se apunta a que estas medidas no responden a una gestión técnica del tráfico, sino a la implantación ideológica de la Agenda 2030. «Estamos ante un experimento del laboratorio globalista. Usan conceptos como ‘sostenibilidad’ para camuflar lo que en realidad es un control absoluto sobre el movimiento del ciudadano y la implantación de sus “Ciudades de 15 minutos.», ha afirmado Manuela Cañadas.

Vox se reafirma como la única formación que exige el fin inmediato de estas «fronteras artificiales» entre islas. El partido defiende que el derecho a la movilidad no puede estar sujeto a la capacidad económica para adquirir un vehículo eléctrico ni a la disponibilidad de un cupo administrativo, exigiendo que se recupere la soberanía de los ciudadanos sobre su propio territorio.

Formentera vota este viernes cuántos coches circularán este verano, Menorca retrasa la decisión y Mallorca se lo piensa y aún no maneja fecha ni cifras sobre la mesa para la entrada en vigor de estas restricciones a la movilidad en temporada alta. No obstante la semana próxima, en concreto, el día 24 el Consell de Mallorca celebrará un pleno para el debate y votación sobre la regulación de la afluencia de vehículos y el impulso a políticas de movilidad sostenible.

Donde sí hay ya tomada una decisión es en Ibiza, donde esta limitación ya estuvo en vigor el año pasado como en Formentera, y la propuesta para este verano 2026 restringe aún más el cupo de entrada de vehículos, de manera que el tope serán 18.918 coches diarios, 1.250 menos que en 2025.

También sucede lo mismo con el número máximo de vehículos de alquiler sin conductor que podrán circular por esta isla durante el periodo de limitación, que serán de 15.000 (un millar menos que en 2025). Por cierto, que el periodo de aplicación de estas restricciones en Ibiza pasará a situarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, en lugar del 1 de junio al 30 de septiembre.

En Menorca, también como Ibiza y Mallorca gobernada por el PP, el presidente Adolfo Vilafranca descartaba esta semana aplicar el próximo verano las primeras medidas para restringir la entrada de vehículos.

El gobierno menorquín achacaba este retraso a la necesidad de contar con datos reales y estimaciones objetivas, sobre el volumen de tráfico que soportan cada verano las carreteras de esta isla, lo que se logrará con los sistemas de control y la instalación de cámaras en los puertos de Ciutadella y Mahón, que se implantarán este año.

También ha influido en la decisión de retrasar al electoral 2027 esta limitación a la entrada de vehículos, el miedo de enfrentarse a costosos litigios y procesos judiciales, por parte de empresas navieras o de rent a car, si no hay consenso ni garantías jurídicas suficientes y solventes de la legalidad de la medida.

En el caso de Mallorca aún no se descarta nada, pero el calendario aprieta si el gobierno insular de coalición de PP y Vox quiere que la limitación entre en vigor en el mes de junio.