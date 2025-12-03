Mallorca ampliará la próxima temporada las restricciones de acceso en coche al cabo de Formentor

La Dirección General de Tráfico (DGT), el Ayuntamiento de Pollença, la Delegación del Gobierno y el Consell de Mallorca han acordado añadir 15 días al mes de mayo y recortar 15 días del mes de octubre al periodo de limitación de acceso en coche a Formentor para ajustarse a la afluencia de visitantes y evitar atascos, de tal manera que el año que viene las limitaciones se extenderán del 15 de mayo al 15 de octubre.

Las administraciones competentes en las restricciones de acceso a Formentor se han reunido este miércoles para analizar el funcionamiento de las limitaciones del 2025 y fijar las de 2026.

El cambio tiene lugar a petición del Ayuntamiento de Pollença y los horarios de cierre serán de 10:00 a 22:00 horas. Este cambio está motivado por la bajada de actividad que hay dentro de la segunda quincena de octubre. El Consistorio ha pedido que estos 15 días se añadan dentro de mayo, puesto que la cantidad de visitantes es superior.

Hasta el año pasado, se prohibía circular por la carretera de Formentor del 1 de junio al 30 de septiembre y este 2025 se alargó la restricción hasta final de octubre, fecha que ahora se recorta 15 días. Igual que los otros años, solo se podrá acceder a Formentor con transporte público, a pie o en bicicleta.

Con este encuentro se consolidan dos niveles de restricción por donde sólo pueden circular vehículos autorizados, transporte público, servicios de emergencias y bicicletas. El primer nivel empieza en el Puerto de Pollença y se extiende hasta la playa de Formentor. El segundo, desde la playa de Formentor hasta el faro.

1.000 multas más por acceder en coche

En el encuentro han participado el director insular de Movilidad y Actividades, Rafel Oliver; el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert; el alcalde de Pollença, Martí March; el jefe provincial la DGT, Fernando Alonso; y la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle.

Durante el 2025 la DGT ha interpuesto 2.300 multas a vehículos que no han hecho caso de las restricciones. Esto supone unas 1.000 infracciones más respecto al 2024, pero también se debe que tener presente que las limitaciones han estado activas durante mas tiempo.

El Consell de Mallorca asume la tarea de dotar la zona de informadores para comunicar las restricciones a los conductores, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 137.000 euros para el 2026. Las sanciones las aplica la DGT, como organismo competente en la regulación de la circulación, y son de entre 100 y 200 euros.