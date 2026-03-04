Ses Salines participa en la ITB de Berlín para seguir posicionando el municipio y la Colònia de Sant Jordi

El Ayuntamiento de Ses Salines está presente esta semana en la feria internacional de turismo ITB de Berlín, una de las citas profesionales más importantes del sector a nivel mundial, con el objetivo de seguir reforzando la visibilidad del municipio y de la Colònia de Sant Jordi dentro de los circuitos turísticos europeos.

La delegación municipal está formada por la regidora de Turismo, Sebastiana Gomila, y el vocal de la Junta de Distrito y responsable de Turismo, Bernat Bonet. Gomila explica que la presencia en esta importante feria permite «continuar posicionando Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi como un municipio pionero en sostenibilidad, calidad turística y atractivos diferenciadores, apostando por un modelo equilibrado que genere oportunidades para el comercio local, la restauración y los servicios».

También asegura que este tipo de acontecimientos «son espacios de trabajo muy importantes para establecer relaciones, escuchar tendencias y seguir avanzando hacia un modelo que favorezca la actividad económica durante más meses del año», recoge en un comunicado.

Por su parte, Bernat Bonet remarca que la participación municipal posibilita mantener el contacto directo con el sector y continuar trabajando para que «el municipio tenga presencia dentro de los principales mercados emisores, siempre desde una perspectiva de calidad y sostenibilidad».

Con esta participación, el Ayuntamiento sigue apostando por iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido económico local, generar nuevas oportunidades y consolidar el municipio como un destino de referencia dentro del sur de Mallorca.