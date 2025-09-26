La Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi celebra sus 45 años como entidad

La Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi ha celebrado un acto institucional en el Centro de Interpretación de Cabrera para conmemorar los 45 años de su fundación y los 100 años de historia turística del municipio. Un acto enmarcado dentro de los 100 años de la constitución de Ses Salines como municipio independiente.

El encuentro ha reunido este viernes a representantes del sector hotelero y turístico, así como a las principales autoridades como el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, y el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Javier Vich.

En una primera intervención de las autoridades se ha puesto en valor la importancia del turismo como motor económico y social para el municipio y para Mallorca y se ha proyectado el documental 100 años de turismo, que repasa la evolución de un destino que pasó de ser un pequeño núcleo costero a convertirse en referencia internacional, gracias al trabajo de los pioneros y la apuesta por la calidad del sector hotelero, ha destacado la Asociación en un comunicado.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la presentación y homenaje a los ex presidentes de la Asociación Hotelera, un total de seis dirigentes que, con su visión y esfuerzo, han contribuido a consolidar la entidad y a defender los intereses colectivos del sector durante décadas. Ellos son: Antonio Esteva de Fuenmayor, Juan Vidal Garcies, José Sánchez Ocaña, Carlos González, Gaspar Guasp Acedo, Pau Bonet Burguera y el actual presidente Gori Bonet Rigo.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la entrega de galardones en los hoteles del municipio que han destacado por su colaboración y compromiso con la Asociación. Estos reconocimientos simbolizan el agradecimiento a las empresas que han apostado por un turismo sostenible, innovador y de calidad, y que han sabido adaptarse a los nuevos retos del mercado sin perder la esencia del destino.

El presidente de la Asociación Hotelera, Gori Bonet, ha destacado el doble significado de la celebración. «Es un orgullo conmemorar dos hitos tan significativas: los 45 años de la Asociación y los 100 años del turismo en nuestro municipio. Este recorrido nos demuestra que somos un pueblo abierto, que ha sabido acoger a visitantes y convertir el turismo en motor de progreso y de futuro».

La clave del éxito: la colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil

Bonet ha insistido en que la clave de este éxito es la colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil: «El turismo ha sido y continúa siendo la herramienta que nos ha permitido crecer económicamente, mejorar infraestructuras y generar ocupación. Pero el futuro nos exige ir más allá, tenemos que apostar por la sostenibilidad, por la formación de los trabajadores y para ofrecer experiencias auténticas y de calidad que nos diferencien como destino».

El presidente también ha remarcado que la celebración del centenario es una oportunidad para reforzar la identidad turística del municipio y su papel dentro de Mallorca. «Queremos seguir siendo un ejemplo de destino que combina la profesionalidad del sector hotelero con la hospitalidad de nuestra gente y la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural», ha asegurado Bonet.

El acto ha concluido con un llamamiento conjunto a sumar esfuerzos para afrontar los retos del futuro, como la diversificación de mercados, la innovación tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la fidelización de los visitantes.

«Una parte fundamental de nuestra historia y nuestro presente»

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha querido agradecer la labor de la Asociación y ha asegurado que «el turismo no es sólo una actividad económica, es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro presente. Gracias a él, hemos podido crecer, generar oportunidades y abrirnos al mundo. Pero sobre todo, el turismo nos ha ayudado a explicar quién somos, mostrar la belleza de nuestro entorno, la riqueza de nuestra cultura y la hospitalidad de nuestra gente».

El primer edil saliner ha puesto en valor los 45 años de la Asociación, siendo «un motor imprescindible de este camino». «Ha defendido los intereses de los empresarios, ha impulsado iniciativas de calidad y ha sido capaz de unir esfuerzos para hacer de nuestro municipio un referente dentro de Mallorca y fuera de nuestras fronteras», ha apostillado.

Finalmente, Guillem Mas ha manifestado su convencimiento de que «con el compromiso de todos seguiremos consolidando la Colònia de Sant Jordi y Ses Salines como un destino de referencia y de prestigio».