Multa de 1,1 millones al lujoso Hotel Formentor de Mallorca por construir sin licencia

El Ayuntamiento de Pollença ha impuesto una sanción de 1,1 millones de euros a la promotora Inmobiliaria Formentor por las obras sin licencia realizadas en el lujoso Hotel Formentor.

Según han anunciado los ecologistas del GOB, el Ayuntamiento ha notificado a la organización la resolución sancionadora contra la promotora, reconociendo que la construcción se hizo sin la licencia urbanística preceptiva.

En un comunicado, la entidad ha celebrada que la multa confirma la ilegalidad que la entidad denunció en mayo de 2023 cuando interpuso una denuncia por las obras que se estaban ejecutando, según argumentaron, sin la preceptiva licencia urbanística municipal y sobre un suelo urbano no consolidado.

El Consistorio en primer lugar impuso una sanción de 1,9 millones que euros que, después del reconocimiento de responsabilidad y la aplicación de las reducciones previstas en la Ley de Urbanismo de Baleares, la sanción definitiva queda fijada en 1,15 millones de euros.

Desde el GOB han valorado positivamente la imposición de la sanción y han celebrado que el Ayuntamiento haya reconocido la gravedad de la infracción.

Sin embargo, ha lamentado que el gobierno municipal no paralizara definitivamente las obras y que actualmente el hotel esté abierto y en pleno funcionamiento a pesar de «todos los despropósitos e ilegalidades de las obras».

En este sentido, han remarcado que la defensa del territorio y el cumplimiento de la legalidad urbanística son una obligación básica de las administraciones públicas y que la sanción económica, por elevada que sea, no puede sustituir el deber de hacer respetar la normativa urbanística y ambiental.

Desde 2021 el promotor construyó un hotel de nueva planta en el suelo urbano no consolidado de Formentor.

Un suelo no consolidado tanto por la carencia de desarrollo del planeamiento, como por la falta de los servicios urbanísticos exigidos por las leyes no disponía, según el GOB, de la previa y perceptiva licencia municipal de edificación.

Al tratarse, según lo ecologistas, de una obra completamente ilegal e ilegalizable, conforme a las determinaciones del PGOU vigente, el GOB presentó una denuncia «ante la clara negligencia de la autoridad municipal responsable que tolera en el tiempo unas actuaciones al margen de ninguna normativa legal pese a las numerosas advertencias hechas ante el Ayuntamiento de Pollença en los últimos años».

En octubre de 2022 el Ayuntamiento concedió licencia de obras a Inmobiliaria Formentor SA (sociedad que ya no existe) para la demolición completa del antiguo Hotel Formentor y para la excavación de tierras en la parcela 66.

Como denunció el GOB, un año después no constaba que el Ayuntamiento de Pollença hubiera concedido licencia alguna para la construcción de nueva planta del nuevo Hotel Formentor, que se encontraba ya en una fase avanzada de construcción.

Además no constaba en el registro de la propiedad ni en la sede del catastro ninguna parcela registral ni catastral, que se adapte a la parcela de alojamiento turístico por lo que sólo era posible una vez se haya aprobado y ejecutado el preceptivo proyecto de reparcelación, y se inscriban las parcelas resultantes en el registro de la propiedad.

También denunció el GOB que en la parcela donde estaba el antiguo Hotel Formentor existen numerosas edificaciones ilegales que no se han demolido y que también harían inviable la concesión de una nueva licencia mientras persista esta situación.