Ni leyendas ni asesinos: científicos revelan por qué siguen apareciendo zapatillas con pies humanos en las playas Canadá

Durante casi dos décadas, las costas del Mar de los Salish (una red de aguas interiores que separa la Columbia Británica canadiense del estado de Washington en Estados Unidos) han sido escenario de un fenómeno inquietante: la aparición de pies humanos dentro de zapatillas deportivas modernas. Desde 2007, han llegado flotando más de 20 extremidades a distintas playas de la región, y siempre se repite el mismo patrón: unas zapatillas de alguna marca reconocida, como Nike, Adidas, Reebok o New Balance, con restos humanos en su interior.

Durante años, el misterio ha alimentado todo tipo de teorías: asesinos en serie, rituales satánicos, redes criminales internacionales… Sin embargo, finalmente, la ciencia ha demostrado que la aparición de zapatillas con pies humanos tiene una explicación lógica. Sin embargo, el estigma ya ha afectado al turismo en la zona, y tardará tiempo en disiparse; entre 2008 y 2010, el sector turístico en zonas como Port Renfrew reportó unas caídas del 18%. Muchos hoteles costeros recibieron cancelaciones con mensajes explícitos: «No queremos que nuestros hijos encuentren un pie».

Aparición de zapatillas con pies humanos en las playas de Canadá

El caso que desató el pánico ocurrió el 20 de agosto de 2007 en Jedediah Island, en la Columbia Británica. Una niña de 12 años que paseaba por la playa encontró una zapatilla deportiva blanca flotando en la orilla. Al recogerla, descubrió que dentro había un pie humano en avanzado estado de descomposición.

Seis días después, otro pie apareció en la isla Gabriola. Con el paso de los meses y los años, el número de hallazgos aumentó. Entre 2007 y 2019 se documentaron al menos 21 pies en distintas playas del Mar de los Salish.

Poco a poco, empezaron a surgir todo tipo de teorías conspirativas; se habló de rituales satánicos, de mafias que descuartizaban víctimas y de traficantes de personas. Otros apuntaban a un posible naufragio masivo o a restos de un accidente aéreo. El hecho de que sólo aparecieran pies, y no otras partes del cuerp, intensificaba el misterio.

Sin embargo, los forenses no encontraron marcas de corte en los huesos. No había señales de herramientas ni indicios de amputación intencional. La separación de las extremidades era natural. La científica forense Gail Anderson, de la Simon Fraser University, llevó a cabo un estudio sobre cómo se descompone un cuerpo en el entorno marino del Mar de los Salish.

Utilizando cadáveres de cerdo, Anderson comprobó que los cuerpos que se hunden en estas agua son rápidamente colonizados por carroñeros marinos como cangrejos, camarones y otros crustáceos. Estos animales consumen primero los tejidos blandos y, debido a la estructura anatómica del tobillo (donde predominan ligamentos y tejidos conectivos más débiles), se puede producir la desarticulación natural del pie con relativa facilidad.

«Por favor, no los llamemos pies amputados», explicó Anderson en su momento. «Amputado implica intervención humana, y no hay marcas de corte en ninguno de los casos analizados».

Pero, si la separación era natural, ¿por qué los pies flotaban y llegaban a la orilla, mientras el resto del cuerpo no? Desde mediados de la década de 2000, la industria del calzado deportivo incorporó tecnologías de amortiguación basadas en cámaras de aire y espumas ultraligeras con microburbujas, las cuales aumentan significativamente la flotabilidad.

Mientras el cuerpo, desprovisto de flotación, se hunde en aguas que oscilan entre cuatro y ocho grados, el pie protegido dentro del calzado puede ascender y permanecer en la superficie durante semanas o meses, ya que las zapatillas actúan como pequeñas boyas.

Otro factor determinante es la propia geografía del Mar de los Salish. Las simulaciones del oceanógrafo Parker MacCready, de la University of Washington, revelaron que en el Mar de los Salish, las corrientes y los vientos predominantes tienden a empujar objetos flotantes hacia determinadas playas en lugar de dispersarlos en mar abierto.

Finalmente, gracias al análisis de ADN realizado por el Servicio Forense de Canadá, se pudieron identificar varios de los pies. La mayoría pertenecían a personas que se habían suicidado o que habían caído al mar por accidente. Uno de los pies correspondía a una persona desaparecida en 1985, cuyo resto fue encontrado en 2011. Otro pertenecía a un hombre que se había arrojado desde un puente.

El regreso viral del misterio

En febrero de 2026, el fenómeno volvió a estar en el foco mediático tras un nuevo hallazgo cerca de Everett y la publicación de un vídeo en TikTok que superó cientos de miles de visualizaciones. Sin embargo, hoy el misterio tiene explicación científica sólida. La resolución del enigma se debe a la combinación de tres factores:

La acción de los carroñeros marinos, que desarticulan naturalmente los pies.

La flotabilidad de las zapatillas deportivas modernas.

Las corrientes particulares del Mar de los Salish.

Lo que durante años causó verdadero terror entre residentes y turistas, hoy tiene una explicación plausible. El mar no guarda secretos sobrenaturales, sino que se limita a seguir las leyes de la física y la descomposición.