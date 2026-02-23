El PSOE ha admitido que aún no tiene apoyos para convalidar el decreto con el llamado escudo social y ha culpado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de no darles los apoyos que necesitan para aprobar la medida. «Pedimos responsabilidad al PP», apuntan desde la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha comparecido este lunes en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal que ha tenido lugar en Ferraz. La dirigente socialista ha admitido implícitamente que no cuentan aún con los apoyos para prorrogar el escudo social. «Estamos a lunes, se va a votar el jueves, veremos cómo sale a lo largo de la semana», ha tratado de matizar.

Este decreto incluye, entre otras medidas, la prohibición por ley de la ejecución de desahucios para colectivos vulnerables, así como también se prohíbe el corte de suministros como agua o luz en aquellas viviendas donde habiten personas vulnerables.

La medida fue, en primer lugar, en un decreto ómnibus junto a la revalorización de las pensiones. De ese modo, el Gobierno socialista quiso forzar la aprobación de una norma que sabe que cuenta con el consenso del Congreso para convalidarla.

Escudo social, por separado

Sin embargo, después de que la Cámara Baja la rechazase, el Ejecutivo se vio forzado a volver a presentar el escudo social por separado. De ese modo pudo aprobarse la subida de las pensiones, pero entonces empezó un nuevo camino espinoso para negociar la aprobación de la prohibición de los desahucios, uno de los temas que más les distancia de los socios Junts y PNV.

Mínguez, ha querido trasladar lo que consideran más importante de esta medida, aprobada hace unas semanas en el Consejo de Ministros: «El social ayuda a mucha gente, el bono social térmico, el eléctrico». «Hablamos de proteger a familias vulnerables», ha apostillado.

Además, ha intentado poner en valor que su aprobación aportaría «mayores recursos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos». Y, en ese mismo sentido, ha lamentado que el debate «se enreda con la okupación» cuando su contenido es «exactamente el mismo» que «llevaba cuando se aprobó» el año pasado. «Protege a la mayoría de los españoles», ha incidido la portavoz del PSOE.

«Cuando cae el bono social no cae un ministro, no cae la bancada azul, caen las familias», ha reprochado Mínguez a los partidos que han expresado su rechazo al decreto. Además, ha detallado que el texto recoge «ayudas para 1M 200m autónomos».

«Poner el foco en el PP»

Desde el PSOE, quieren «poner el foco en el PP» como responsable de que no se convalide. Fuentes socialistas creen que «la reflexión» sobre el apoyo al decreto debería ser de quienes «están gobernando en las comunidades autónomas». Es decir, de los populares.

En Ferraz piden «responsabilidad al PP» para dar su voto a favor a esta medida para que no decaiga el escudo social. Y lamentan que este decreto «tenga que depender de los votos de Junts» cuando, en su opinón, debería «depender de lo que vota el PP».

Aun así, desde el PSOE también han mandado un recado a Junts, uno de los socios parlamentarios que los socialistas necesitan para gobernar. Y esperan que puedan apoyarlo porque Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, «dijo que votaría lo que más ayudase a las familias y a los autónomos».