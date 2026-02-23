Vox registra una moción en Granada para prohibir el burka: «Están encerradas en una cárcel de tela»

Vox ha registrado en el Ayuntamiento de Granada una moción para prohibir el uso del burka y el niqab en las dependencias municipales, una iniciativa que se debatirá en el pleno ordinario de febrero previsto para este viernes. El grupo municipal ha defendido que la medida busca garantizar la seguridad y permitir la identificación en trámites presenciales, con excepciones por razones médicas o de salud pública.

«No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela, ni que el islamismo se abra paso en nuestras calles. Esta propuesta responde a una preocupación real de los españoles, que nada tiene que ver con racismo o islamofobia, es tan solo por sentido común», ha afirmado la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino.

Según ha explicado, la propuesta en Granada llega después de que el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso defendiera la semana pasada una Proposición de Ley para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos: «Nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Granada también ha registrado una iniciativa para regular el acceso a dependencias municipales es casos de ocultación integral del rostro, como es el caso del niqab y del burka».

Sánchez Agustino ha argumentado que, al margen de los motivos personales, culturales o religiosos, estas prendas impiden la identificación visual del rostro. «Con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta, el uso de estas prendas imposibilita la identificación visual del rostro en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público», ha señalado.

La moción precisa que «no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, tales como el burka o el niqab». También establece que la condición se aplicará «con carácter general» e «independientemente del origen, motivación o significado de la prenda», pero excluye los supuestos «debidamente acreditados» por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral.

Vox ha enmarcado la iniciativa en el debate político municipal de este mes y ha pedido respaldo al resto de grupos. La portavoz ha sostenido que la moción parte de la obligación de defender «la libertad y la dignidad», especialmente de las mujeres, y ha cargado contra las iniciativas sobre el 8M que, a su juicio, no abordan «los problemas reales». «Así pues, en un pleno en el que escucharemos hablar mucho de feminismo, esperamos encontrar el apoyo a esta moción por parte del PP y del PSOE y que el Ayuntamiento de Granada, al menos en sus dependencias, garantice la seguridad y la libertad», ha concluido.