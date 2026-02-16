Partido Popular y Vox votarán en el Congreso de los Diputados la prohibición del burka en espacios públicos. Así lo ha trasladado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha asegurado que ambos partidos votarán esta semana en la Cámara Baja que se prohíba el burka y el niqab en espacios públicos: «El PP aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento».

La iniciativa, una proposición de ley, parte de la formación liderada por Santiago Abascal y será debatida este martes.

La proposición de ley tiene como objetivo «la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público» en un momento en el que, según Vox, España aborda la llegada masiva de inmigrantes con una participación muy destacada de ciudadanos pertenecientes de países islámicos que pueden suponer un «peligro» para la seguridad ciudadana ya que, tanto el niqab como el burka, esconden el rostro completo de quienes lo portan. En el texto no se hace referencia al hiyab, el pañuelo utilizado por las musulmanas para cubrir cabeza, cuello y pecho, dejando al descubierto la cara.

La proposición de ley, según el documento remitido a la Mesa del Congreso por la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, argumenta que la sociedad española «no puede aceptar que, al amparo de una ideología ajena y hostil a Occidente, se pretenda eliminar la identidad de las mujeres y las niñas de la vida social, con el consiguiente ataque a su dignidad como personas».

Con esta iniciativa, Vox plantea dejar sin efecto «todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan» a la propuesta que presentan este martes. Además, propone modificar el Código Penal para castigar con penas de entre un año y medio y tres años de prisión a quienes obliguen a otra persona, mediante violencia, intimidación o coacción, a llevar velo.

La pena aumentaría a entre dos años y medio y cuatro años de cárcel si la víctima se encuentra en una situación «de especial vulnerabilidad por enfermedad, discapacidad o minoría de edad». Asimismo, las condenas se aplicarían en su «mitad superior cuando los hechos se cometan en presencia de menores, con uso de armas o en el domicilio común o en el de la víctima».

La propuesta también contempla la modificación del apartado 1 del artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, relativa a los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. De salir adelante la iniciativa, se establecería que, cuando «los infractores sean extranjeros y realicen conductas tipificadas como muy graves, se aplicará la expulsión del territorio español» mediante una resolución motivada.

Ya el pasado mes de julio los populares anunciaron su intención de prohibir el burka integral en toda España «en la esfera pública». Además, el PP de Marga Prohens registró en el Parlament de Baleares una proposición no de ley para combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.