PP y Vox se disputan el liderazgo en la guerra contra el burka en Baleares

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado al PP de «copiarle» la proposición no de ley (PNL) para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, a lo que el portavoz ‘popular’, Sebastià Sagreras, ha defendido que su propuesta es «sensata» y que es el grupo de Cañadas el que ha cambiado de opinión.

En las ruedas de prensa de este lunes previas al pleno, en el que se debatirá la propuesta del PP, Cañadas ha recordado que su formación presentó una iniciativa similar que fue rechazada por el PP.

«Nosotros no competimos, los que copian son ellos», ha dicho la portavoz de los de Santiago Abscal, quien ha pedido al PP que «haga un ejercicio de coherencia para que dejen de ocurrir estas cosas que son una pérdida de tiempo para todos». No obstante, Vox votará a favor de la iniciativa.

De su lado, el portavoz ‘popular’ ha defendido que la propuesta de Vox instaba al Govern a realizar la prohibición y hacía referencia solo al velo, mientras que la PNL del PP pide la prohibición del velo islámico integral al Gobierno de España.

«Vox se ha dado cuenta que su propuesta iba desencaminada», ha considerado Sagreras.

Igualmente, ha pedido el apoyo de todos los grupos de la Cámara para exigir esta prohibición y ha remarcado el «compromiso del PP con la defensa sin ambigüedades de la igualdad y la dignidad de las mujeres y de las niñas».

«El respeto a la igualdad entre mujeres y hombres forma parte esencial de la integración en nuestra sociedad» y que esta iniciativa tiene como objetivo hacer frente a prácticas «profundamente contrarias a los valores constitucionales y a los principios básicos de una sociedad democrática», ha manifestado.

Tras ser preguntado por las críticas a la propuesta por parte de Més per Mallorca, Sagreras ha criticado que rechacen la propuesta, a su criterio, «porque sale del PP».

«Esta ceguera en contra de las propuestas sensatas y centradas del PP no tendrían que ir nunca en detrimento de la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas», ha apuntado.

Entre otras cuestiones, Sagreras ha criticado que los socialistas no «cumplan con sus responsabilidades» al no haber comparecido este lunes en las ruedas de prensa en el Parlament.

Menú Halal

Por otro lado, la portavoz de Vox ha insistido en conocer cuántos colegios públicos ofrecen el menú halal o similar, después que el Govern no les haya facilitado estos datos en una pregunta escrita registrada en el Parlament.

Según Cañadas, el Ejecutivo «echa balones fuera» y responde de forma «ambigua», alegando que la regulación en esta materia es estatal y de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.

«Pedimos que nos digan exactamente cuántos colegios –ofrecen este menú– y cuánto dinero supone para los ciudadanos de Baleares», ha reclamado, a la vez que ha criticado que el hecho de que haya familias que soliciten este menú es «una muestra más de que no tienen intención de integrarse».

Para los de Santiago Abascal, no hay ningún problema si hay alumnos que quieren menú halal, pero «que lleven su táper». «Bajo ningún concepto puede ser con dinero público», ha añadido.

Por otra parte, Cañadas ha reiterado el rechazado de su formación a la regularización extraordinaria de migrantes, argumentando que «la nacionalidad de un país no se regala, se trabaja».

«Si Costa quiere que hablen catalán, lo primero será que hablen castellano», ha dicho al ser preguntada por las declaraciones del portavoz del Govern, Antoni Costa, en las que consideraba necesario que los migrantes quieran la residencia legal tienen que mostrar la voluntad de aprender catalán.