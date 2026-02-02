Vox reclama prohibir el burka en los edificios de los ayuntamientos mallorquines con más islamismo

Los grupos municipales de Vox en los ayuntamientos de Sa Pobla, Manacor y Felanitx han registrado una moción coordinada con la que reclamarán establecer como condición indispensable para acceder a edificios públicos la identificación del rostro, prohibiendo así el uso de prendas como el niqab o el burka, alegando motivos de seguridad.

Las iniciativas, según ha informado el partido en un comunicado, está previsto que se debatan en los plenos municipales que se celebrarán este jueves en Sa Pobla y el próximo lunes en Manacor y Felanitx.

La propuesta, en todo caso, llegará después de que el Parlament debata una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP que busca, en términos similares, la prohibición del niqab y el bruka en edificios públicos.

Los portavoces de Vox en los ayuntamientos de Sa Pobla, Manacor y Felanitx, Roberto Vicente, Esteban Sureda y María Vidal, respectivamente, han coincidido en señalar que las dependencias municipales son espacios donde se gestionan datos personales y se realizan trámites con efectos jurídicos, por lo que es necesario una «seguridad máxima».

«La identificación del rostro es un requisito funcional. No podemos permitir que se presten servicios públicos a personas cuya identidad no puede ser verificada visualmente», han subrayado.

La moción sostiene que la ocultación del rostro mediante prendas «sin arraigo en España» dificulta el cumplimiento de las funciones públicas y la prevención de suplantaciones de identidad.

«Esta regulación no es una cuestión religiosa, sino una exigencia técnica y de seguridad. Se aplicará a cualquier prenda, sea o no cultural, que produzca el mismo efecto de ocultación facial», han indicado.

Los tres regidores han solicitado que los servicios jurídicos de sus respectivos ayuntamientos redacten un reglamento interno que desarrolle esta prohibición para garantizar que la norma sea «clara y pública» para todos los ciudadanos.

«Es una cuestión de sentido común y de respeto a nuestras normas de convivencia. Los ayuntamientos deben ser espacios seguros donde la transparencia y la identificación personal sean la norma, sin excepciones que pongan en riesgo la seguridad colectiva», han concluido.