El burka que PP y Vox piden prohibir en Baleares ya campa a sus anchas en los autobuses de Palma

Jueves, cinco de febrero. 16:30 horas. Línea tres de la EMT de Palma. Los usuarios del servicio de autobús no ocultaban una cierta incomodidad al encontrarse por primavera vez en esta línea dos pasajeras ataviadas con el burka que ahora PP y Vox han pedido prohibir en Baleares. Uno de los pasajeros ha hecho llegar estas imágenes a OKBALEARES añadiendo que en ningún momento se produjo protesta alguna. Eso sí, los comentarios en voz baja eran de incomodidad, de curiosidad y de pena por ellas por un igual.

En Palma es muy poco común ver mujeres vestidas con el burka, salvo que la observación se realice en barriadas multiétnicas -y conflictivas- de Palma como Son Gotleu. Sin embargo, a pie de calle o en el transporte público no es nada habitual. Esto, en la capital balear. En el resto de la isla, su uso apenas es conocido.

Según el usuario que compartió con estas mujeres el trayecto, el grupo era de tres mujeres y sólo vestían burka dos de ellas. Precisamente, las dos que lo usaban eran chicas «muy muy jóvenes». Subieron al bus en alguna parada de la zona de Son Cladera o el Vivero y bajaron en la parada de Plaza de España. El bus siguió su recorrido hasta el centro de la ciudad.

El uso del burka en espacios públicos es totalmente legal en España aunque partidos políticos como Partido Popular y Vox han aprobado precisamente esta semana una PNL (Proposición No de Ley) para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que lo prohíba al menos en Baleares.

El Parlament aprobó este martes la proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno de España a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Este punto de la iniciativa contó con los votos a favor de PP y Vox, dos abstenciones de Més per Menorca y 23 votos en contra de PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos.

La diputada popular Cristina Gil, que defendió la propuesta, remarcó que «no se puede tolerar que haya mujeres que estén obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza».

«Un estado democrático no puede ser ajeno y mostrar indiferencia ante modelos culturales, religiosos o tradiciones que son contrarios a principios innegociables: la igualdad, la dignidad y la libertad», reivindicó.

La popular concluyó que la PNL «no es un ataque a ninguna religión ni colectivo», sino que va contra «prácticas que chocan frontalmente» con los principios y valores.

El diputado de Vox Sergio Rodríguez arrancó su intervención subrayando que la PNL es «una propuesta de Vox descafeinada por el PP». Los de Santiago Abascal presentaron ya una iniciativa similar hace unos meses que fue rechazada por el PP.

Vox presentó enmiendas al texto para pedir la prohibición del velo islámico, no sólo del integral, según Rodríguez, porque «la dignidad de una mujer no se puede medir con centímetros de tela». Las enmiendas no fueron aceptadas.