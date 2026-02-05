El pueblo mallorquín con más población magrebí ya prohibió el velo islámico hace más de 15 años

El pueblo mallorquín con más población magrebí ya prohibió el velo islámico (burka o niqab) hace más de 15 años cuando el pleno municipal lo aprobó por mayoría absoluta, y se convirtió así en el primer municipio de Baleares que aprobó una medida de este tipo.

Con más de un 23% de población extranjera residiendo en esta localidad de 15.000 habitantes, la mayor parte de ellos de origen magrebí dedicados a las numerosas tareas agrícolas allí presentes, la nueva normativa municipal de Sa Pobla prohibió «acceder y permanecer en los espacios o locales destinados al uso o servicio público a las personas que lleven velo integral, pasamontañas, casco integral y otras vestimentas y accesorios que impidan la identificación y comunicación visual de las personas».

La ordenanza elaborada a instancias del gobierno municipal del PP entró en vigor en otoño de 2011 y fijaba sanciones de 50 a 200 euros a quienes incumplan esta prohibición, con la que se pretendía incrementar la seguridad ciudadana y defender la dignidad de la mujer, que podrá elevarse a los 3.000 euros en caso de reincidencia.

Sin embargo desde entonces, y a pesar de los tres lustros que han pasado desde su aprobación, no sólo no se ha multado a nadie sino que ni tan siquiera se ha abierto expediente.

Ahora la prohibición del velo islámico vuelve a estar en primera línea de la actualidad después de que ayer martes el pleno del Parlament aprobara una proposición no de ley (PNL) del PP para instar al Gobierno de España a prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

La PNL aprobada subraya que el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sumisión que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres. Este punto ha recibido los votos favorables de PP y Vox, el voto en contra de Unidas Podemos y las abstenciones del resto de grupos.

Con la aprobación de la propuesta, el Parlament insta al Gobierno de España a reformar la legislación necesaria para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública.

El Parlament además declara que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, constituyen prácticas contrarias a los valores elementales de la sociedad española y que atentan gravemente contra los derechos fundamentales, la integridad de las mujeres y de las niñas, y que deben ser perseguidas y castigadas.

Finalmente pide al Ejecutivo central y a la Unión Europea que establezcan normas, mecanismos de sanción y de endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, y prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina.

También el PP de Mallorca registrará una moción en todos los ayuntamientos de la isla para trasladar al ámbito municipal la iniciativa aprobada en el Parlament.

Con esta iniciativa, el PP pretende que los plenos municipales se posicionen de manera firme en defensa de los derechos humanos y respalden la prohibición del uso del burka y del velo islámico integral en edificios y espacios públicos, instando al Gobierno de España a impulsar las reformas legislativas necesarias para hacerlo efectivo.

En este sentido, el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, ha explicado que la moción recoge expresamente que «los ayuntamientos declaren que el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sometimiento que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres».