Cádiz lanza la campaña ‘Cadiz Vale Más’ para fomentar el consumo local: «Gasta 20 y paga 10»

La Diputación de Cádiz ha puesto en marcha este lunes, por quinto año consecutivo, la campaña Cádiz Vale Más a través de la página web oficial www.cadizvalemas.com para impulsar el consumo en los 1.272 negocios, que incluye establecimientos de mercados, comercio y hostelería distribuidos por los 45 municipios gaditanos.

Esta iniciativa pone a disposición de los ciudadanos un total de 800.000 euros en bonos y permitirá beneficiarse del sistema «gasta 20 y paga 10», con vales descuento limitados y con fecha concreta de solicitud online, que han comenzado este lunes a las 11:00 horas. El programa está coordinado por el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, que dirige Germán Beardo, y cuenta con el apoyo técnico de la Cámara de Comercio de Cádiz.

Solicitud de bonos

Las personas interesadas deben inscribirse previamente en la página web y podrán pedir los bonos hasta que se termine el presupuesto disponible. Los 800.000 euros se reparten entre los municipios de más de 40.000 habitantes, que recibirán 459.000 euros, y los de menos de 40.000 habitantes, que contarán con 341.000 euros.

Cada solicitante obtendrá cinco bonos de 10 euros, que podrán utilizarse en los comercios adheridos escaneando un código QR. Dispondrán de un plazo de siete días desde su emisión para canjearlos. Si no se usan dentro de ese periodo, caducarán y volverán a ponerse en circulación para que otras personas puedan aprovecharlos, hasta que se agote el fondo total.

El funcionamiento es sencillo y, por cada 20 euros de compra, el bono cubre 10 euros, es decir, subvenciona el 50 % del importe.

Los bonos podrán canjearse en cualquiera de los 45 municipios de la provincia, siempre que el negocio forme parte de la campaña. Sin embargo, hay dos restricciones a tener en cuenta: cada establecimiento puede aceptar un máximo de 800 vales y su utilización dependerá del límite presupuestario asignado a cada grupo de municipios según su número de habitantes.

La organización aconseja a los usuarios comprobar con antelación, a través de la página web oficial, que el comercio, mercado o restaurante seleccionado esté adherido a la iniciativa y disponga de vales disponibles.