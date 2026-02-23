Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 20 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 503 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Carmen no duda un solo segundo en rehuir de los De la Reina en el desayuno, mientras que Miguel parece no mostrarse del todo conforme con el contrato que le ha hecho Luz. De hecho, tiene muy claro que no es, ni de lejos, lo que esperaba.

Por si fuera poco, Damián se niega en rotundo a que Digna le haga un préstamo, mientras que un despido improcedente parece generar un enorme enfado entre las chicas de la tienda. ¡No dan crédito a lo sucedido, como no podía ser de otra forma! En cuanto a Claudia, tiene un tenso encontronazo con Miguel, mientras que Pablo se ha quedado completamente sorprendido y descolocado al recibir una inesperada visita en su casa. De hecho, ¡no tiene palabras para describir lo ocurrido! Begoña y Gabriel, por su parte y tras todo lo sucedido recientemente, han dado el paso de hacer un pacto por el bienestar de sus hijos. ¿Cuánto tardarán en romperlo y de qué forma?

¿Qué sucede en el capítulo 504 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 23 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta historia van a tener la oportunidad de ver cómo Valentina es absolutamente incapaz de entender el motivo por el que Cloe se deja pisotear por Gabriel de forma constante. Por si fuera poco, Luz hace todo lo que está en su mano para conseguir que Miguel sea mucho más empático con los pacientes.

Eso sí, le está costando mucho más de lo que esperaba. Nieves ha querido ofrecer dinero a Mabel a cambio de que deje su puesto de trabajo en la cantina. Salva, por su parte, no ha dudado en dar un consejo a Mabel respecto a cómo tomar las riendas de su vida. Parece que ha llegado el momento perfecto para hacerlo.

Cloe aprovecha la ocasión que se le ha presentado para plantar cara a Gabriel, mientras que Pablo no ha dudado en sincerarse como nunca sobre Marisol. En cuanto a Gabriel, se queda completamente descolocado y sin palabras al descubrir que ha sido víctima de una extorsión. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.