El Tribunal de Cuentas va a exponer en el Congreso y ante el Senado este martes, 24 de febrero, un informe de fiscalización donde alerta de la falta de rigor que ha tenido Adif en la investigación de dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración en procedimientos de contratación.

De esta forma, la presidenta de la institución, Enriqueta Chicano, va a acudir a la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas para informar de varios informes de fiscalización, y uno de ellos es el que fiscaliza los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución de las actuaciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 31 de diciembre de 2024.

En este informe se indica que el Tribunal apunta que Adif ha llevado a cabo dos investigaciones por dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor, en expedientes de contratación adjudicados por Adif y Adif Alta Velocidad.

En concreto, el Tribunal de Cuentas dice que el informe de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor «adolece de falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuación», pudiendo amparar su asignación «injustificada y arbitraria».

Al mismo tiempo, el organismo fiscalizador apunta que las conclusiones de un informe pericial encargado por Adif, en lo que se refiere al expediente vinculado al Plan de Recuperación, son «muy escuetas».

Con todo ello, el Tribunal de Cuentas cree que las actuaciones llevadas a cabo por Adif «carecen del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados», a las debilidades que ofrecen los pliegos, las irregularidades en las que incurren los informes de valoración, la falta de motivación de los informes periciales y la falta de explicación dada a la intervención de personal de Ineco en las valoraciones, sin dejar constancia en los expedientes de contratación.

245 millones de más en el abono gratuito

Por otro lado, Chicano expondrá otro informe, donde se detalla que el Gobierno pagó 245 millones de más a Renfe por el abono gratuito de Renfe para los servicios de Cercanías, Media Distancia y Avant, pues el coste final fue menor del que se calculaba.

En el informe de fiscalización, el organismo explicaba que para la puesta en marcha y gestión de la medida, Renfe Viajeros recibió una compensación de 201 millones de euros en la última parte de 2022 y de 600 millones para todo 2023.

Sin embargo, el Tribunal aseguraba que el coste más ajustado habría sido de 137,2 millones de euros y de 419,1 millones para el tercer cuatrimestre de 2022 y para 2023, respectivamente.

Acabadas las presentaciones de los informes, los grupos parlamentarios tendrán tiempo para hacer sus apreciaciones a los mismos. Después de la comisión los grupos presentarán propuestas de resolución a los mismos, que serán sometidas también a debate y votación.