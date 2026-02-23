Una explosión deja un muerto y un herido grave en una empresa pirotécnica de Lantarón (Álava)

Una persona ha muerto y otra permanece en estado crítico tras una explosión ocurrida en una empresa de pirotecnia situada en Bergüenda, perteneciente al municipio alavés de Lantarón, según han comunicado fuentes de la Ertzaintza y de los Bomberos de Álava. El estallido ha tenido lugar sobre las 11:10 horas en la empresa FML, ubicada en ese concejo, a unos 44 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, cerca del límite entre Álava y Burgos.

Tras el suceso, la zona ha sido acordonada por agentes de la Ertzaintza y hasta el lugar han acudido efectivos de bomberos y servicios sanitarios. Como resultado de la explosión, un trabajador ha perdido la vida y otro ha sufrido heridas muy graves. Este último ha sido evacuado en helicóptero por el servicio vasco de salud, Osakidetza, hasta el Hospital Universitario Cruces, en Bizkaia, con quemaduras que afectan al menos al 60 % de su cuerpo.

El alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, se ha desplazado al lugar de los hechos y ha explicado que la detonación se ha producido en una caseta de trabajo de la empresa, no en el almacén donde se guardan los materiales pirotécnicos. Asimismo, ha indicado que en la compañía trabajan cuatro personas, el propietario y tres empleados, y que ningún otro operario se ha visto afectado.