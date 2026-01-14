El menor paquistaní de 16 años detenido por la Policía Nacional en Salvatierra (Álava) se presentaba como combatiente del Estado Islámico o DAESH. El muchacho se había «radicalizado profundamente» con material audiovisual que le proporcionaba la organización terrorista hasta «autocapacitarse» para convertirse en un «lobo solitario» en un futuro próximo.

La Policía Nacional ya monitorizaba al menor de Álava sospechoso de yihadismo desde el pasado mes de noviembre pero su detención se precipitó en la tarde de este lunes cuando los profesores de un centro educativo de Salvatierra alertaran a la policía de un altercado con el menor que presentaba «una conducta alarmante».

La detención la realizó la Policía Nacional en coordinación con la Ertzaintza. El menor arrestado llevaba encima en ese momento varios cuchillos y una réplica de arma de fuego. Horas después, los agentes registraron el domicilio de su familia en Salvatierra, inmigrantes paquistaníes que residen desde hace años en el municipio.

Enviado a un centro de menores

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el internamiento en régimen cerrado y la elaboración de un estudio psiquiátrico del menor detenido en Álava por yihadismo.

El arrestado está acusado de un delito de pertenencia a la organización terrorista del Estado Islámico, así como de enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista y la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Nacional instruye el caso bajo secreto de sumario.