Jorge Vallés, el yihadista converso de Huesca, acepta una condena de tres años de prisión por los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista. El acusado, «se muestra arrepentido» y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía a la espera de que el la Audiencia Nacional lo rubrique. El pacto, al que habría que restar los tres meses que lleva en prisión provisional, le permitiría salir en libertad tras una pequeña temporada en la cárcel.

En su escrito de acusación al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fiscalía acredita que Vallés consumía y difundía de forma masiva propaganda yihadista. También prueba que el español envió dinero a un campamento yihadista en Siria y a los Hermanos Musulmanes en Líbano.

Fue su intención de viajar próximamente a Gaza para «matar israelíes» la que desencadenó su arresto por los especialistas de Información de la Policía Nacional el pasado 21 de octubre en Huesca.

«Pagar a niños para que pongan bombas»

Vallés fue detenido en Huesca el pasado 21 de octubre cuando ya había culminado su proceso de radicalización. El español, nacido en Tarragona, intentaba convencer a otros musulmanes para unirse a las filas de la yihad en el extranjero y manifestaba su intención de «pagar a niños para que pongan bombas en Gaza a los judíos».

«Para morir en la cama, me voy a Gaza y me cargo alguno y a tomar por culo, le doy a un niño 1.000 euros para que se inmole», comentaba el yihadista de Huesca a sus interlocutores musulmanes de otros países.

Entrenamiento militar

El yihadista de Huesca, auto bautizado como Omar, trabajaba como vigilante de seguridad y fue descubierto practicando entrenamiento militar con réplicas de armas de fuego.

Monitorizado por los servicios de Información de la Policía Nacional, los agentes descubrieron que se había radicalizado en un periodo de tres años a través de internet y buscaba en las redes como conseguir armas de fuego reales.

Envió dinero a los Hermanos Musulmanes

El yihadista de Huesca difundía en las redes mensajes altamente radicalizados, descargaba y compartía vídeos violentos del Estado Islámico y expresaba su deseo de viajar a Siria, a Gaza o a otras zonas en conflicto para unirse a las filas de los terroristas.

Finalmente, Jorge fue detenido el 21 de octubre del año 2025 y la habitación que ocupaba en casa de sus padres fue registrada. Durante la operación policial se requisó ingente propaganda yihadista, se intervinieron sus menajes y conversaciones con musulmanes radicalizados de varios países y se documentaron sus envíos de dinero a campamentos yihadistas de Siria y a a los Hermanos Musulmanes en Líbano.