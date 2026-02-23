El Parlamento Europeo ha aplazado este lunes el acuerdo comercial con Estados Unidos (EEUU) ante la incertidumbre por los aranceles del presidente Donald Trump. Los vaivenes y la indeterminación del país ha provocado que la Unión Europea postponga el pacto hasta que la Administración del dirigente republicano aclare el impacto para los 27 de la última tanda de aranceles globales este fin de semana.

El Tribunal Supremo de la nación norteamericana vetó el viernes la aplicación de estas tarifas. Un veto al que el dirigente republicano no ha hecho mucho caso, pues ha desafiado a la Justicia elevando el arancel global hasta el 15%, sólo un día después de decidir mantenerlo en el 10% apoyándose en una ley de 1974 no anulada por el tribunal de su país.

Esta indeterminación ha sido la que ha impulsado al Parlamento Europeo a aplazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEUU, que consistía en establecer un techo máximo del 15% de aranceles americanos sobre las compras europeas, a cambio de que los europeos renunciaran a tomar represalias.

«La situación es ahora más incierta que nunca. Esto contradice la estabilidad y previsibilidad que buscamos lograr con el Acuerdo de Turnberry», ha defendido el presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), el socialista alemán Bernd Lange, después de la suspensión acordada entre los coordinadores de grupo.

Lange ha aclarado que esta decisión «no supone que nunca se vaya a votar» la adopción del acuerdo que supuso una tregua entre Washington y Bruselas, pero sí que queda en suspenso mientras los eurodiputados, que antes de tomar esta medida se han reunido a puerta cerrada con el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, no reciban «claridad» sobre el grado de compromiso de EEUU con el acuerdo negociador.

El acuerdo comercial con EEUU

De esta forma, los eurodiputados responden al anuncio de una nueva ronda de aranceles generalizados del 15% comunicada por el presidente de EEUU, Donald Trump, para gravar las importaciones procedentes del exterior.

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el viernes los aranceles globales que estaban en vigor, al considerar que el mandatario se había excedido en sus competencias.

En la práctica, estos nuevos aranceles del 15%, que la Casa Blanca puede aplicar durante un periodo máximo de 150 días, se añadirían a los ya vigentes bajo el principio de Nación Más Favorecida (NMF).

Por ello, la Eurocámara teme que la acumulación de gravámenes eleve la carga sobre las importaciones europeas por encima del límite del 15% acordado para la UE el pasado verano, según ha advertido Lange, quien ha señalado como ejemplo que productos como el queso podrían enfrentarse a aranceles de hasta el 30%.

«Nadie sabe qué pasará después (del plazo de los 150 días)», ha insistido el presidente de INTA, quien ha denunciado la situación de «incertidumbre» que se ha creado y el hecho de que «nadie sabe si habrá nuevas medidas después o si Estados Unidos va a garantizar que el acuerdo (con la UE) va a ser respetado».

La votación en la comisión europarlamentaria, primer paso para la necesaria ratificación por parte de la Eurocámara de las dos leyes que la UE debe adoptar para cumplir con su parte del acuerdo, queda así aplazada por segunda vez. El voto se esperaba en enero pero se aplazó entonces por las amenazas de Trump de imponer aranceles a un grupo de países europeos por participar en ejercicios militares con Dinamarca en Groenlandia.

Tras superar esa primera crisis al retirar EEUU la amenaza contra los europeos, la votación fue reprogramado para este martes, 24 de febrero, fecha que también ha sido retirada tras acuerdo de los grupos.