Bruselas ha pedido «claridad» al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tras el revés judicial del Tribunal Supremo norteamericano, que ha suspendido los aranceles impuestos por el mandatario. En concreto, la Comisión Europea ha pedido que los siguientes pasos que tome la Casa Blanca con respecto al comercio exterior sean claros y busquen la estabilidad.

Así, el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha «tomado nota» este viernes de la decisión del alto tribunal estadounidense de rechazar la legalidad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Una norma que otorgaba al presidente del país norteamericano la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos. Por tanto, esto ha supuesto la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

«Tomamos nota del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo estamos analizando detenidamente. Seguimos en estrecho contacto con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que tienen previsto adoptar en respuesta a este fallo», ha afirmado el portavoz de la Comisión.

Bruselas sobre la derrota de Trump

En este sentido, Bruselas ha reivindicado que las empresas «a ambos lados del Atlántico» dependen de «la estabilidad y la previsibilidad en la relación comercial», por lo que ha vuelto a abogar por «aranceles bajos» y por trabajar para reducirlos, pese a las posiciones que Trump ha mantenido hasta ahora.

La reacción de la UE tiene lugar después de que el Supremo estadounidense haya rechazado la interpretación del Gobierno de Trump de que la normativa del país otorgaba al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las significativas limitaciones procesales de otras leyes arancelarias.

El fallo subraya que la Casa Blanca debe «aducir una autorización clara del Congreso» para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles, y considera que la concesión de la IEEPA de la facultad de «regular la importación» es insuficiente.

«Reivindicamos únicamente el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución», señala la sentencia, en la que los jueces insisten en que no se atribuyen competencias especiales en materia económica o de política exterior, sino que se limitan a examinar si el Ejecutivo actuó dentro de los márgenes que fija la ley.

La IEEPA, aprobada en 1977, permite al presidente regular o prohibir determinadas transacciones internacionales cuando se declara una emergencia nacional vinculada a amenazas externas. Sin embargo, el Supremo concluye ahora que esa habilitación no equivale a una carta blanca para rediseñar la política arancelaria del país.