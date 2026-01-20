Los aranceles impuestos por Estados Unidos (EEUU) bajo el mandato de Donald Trump a España han sido uno de los factores que más han influido en el incremento del déficit comercial que ha sufrido el país. En concreto, el agujero entre las exportaciones y las importaciones se ha acrecentado un importante 42,4% entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En términos generales, la de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) cayó hasta el 87,4% en los once primeros meses del año, por debajo del 90,8% del mismo periodo de 2024. Esto se debió a que el aumento de las compras de España fue mucho más amplio que el ligero incremento de las ventas.

No obstante, el impacto de la guerra comercial de EEUU contra Europa y países como España ha sido uno de los factores que explican el gran déficit. Así, la diferencia entre exportaciones e importaciones entre ambos países se disparó un 35,2%, hasta los 12.819 millones de euros. En el mismo periodo de 2024, el saldo negativo había sido de 9.481 millones de euros.

Así, entre enero y noviembre de 2025, España efectuó exportaciones a EEUU por valor de 15.296,6 millones de euros, un 7,9% menos que en los once primeros meses de 2024. Estos 15.296 millones de euros en exportaciones a la nación norteamericana representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España entre enero y noviembre del año pasado, que fue de 356.931 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a EEUU bienes y servicios por valor de casi 28.116 millones de euros en los once primeros meses de 2025, cifra que es un 7,8% superior a la del mismo periodo de 2024 y que representa el 6,9% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 408.412 millones de euros hasta noviembre.

El déficit comercial de España

En el acumulado del año 2025 hasta noviembre, las exportaciones de bienes españolas aumentaron un 0,6% respecto a enero-noviembre de 2024, hasta los 356.931 millones de euros, nuevo máximo histórico para este periodo. Por su parte, las importaciones repuntaron un 4,5%, registrando 408.412 millones de euros. Esto provocó un déficit de 51.481 millones de euros.

Sólo en el mes de noviembre, las exportaciones sumaron 32.158 millones de euros, lo que supone un descenso del 1,5%, que está «en línea con el conjunto de la Unión Europea», según el análisis de Economía; mientras que las importaciones subieron un 0,2%, hasta los 37.840 millones de euros, alcanzando su segundo máximo histórico para el mes de noviembre.

Con estos datos, el déficit comercial se situó en noviembre en 5.682 millones de euros, en tanto que la tasa de cobertura fue del 85%. En el acumulado hasta noviembre, los sectores con mayores superávits fueron: alimentación, bebidas y tabaco (15.633 millones de euros), semimanufacturas no químicas (6.100 millones de euros), otras mercancías (5.190 millones de euros) y sector automóvil (2.948 millones de euros).

El superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 19.466 millones de euros entre enero y noviembre. Con respecto a los países no comunitarios, el déficit comercial se redujo hasta 70.947 millones. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron: Francia, Portugal, y Reino Unido.