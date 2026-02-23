El ex ministro británico y ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, ha sido detenido este lunes en Londres tras presuntas filtraciones de información confidencial al depredador sexual y pederasta convicto Jeffrey Epstein durante su etapa como secretario de Comercio. El ex ministro laborista izquierdista ha sido fotografiado escoltado desde su domicilio londinense por agentes de policía vestidos de paisano. Las información incluía planes para un rescate multimillonario de la Unión Europea, la dimisión de Gordon Brown y la posible venta de terrenos y propiedades gubernamentales.

James Gordon Brown fue primer ministro de Reino Unido y líder del Partido Laborista de 2007 a 2010. Anteriormente, fue Ministro de Hacienda de 1997 a 2007 del gobierno de Tony Blair.

Epstein se incorporó al banco de inversión Bear Stearns en 1976 como ayudante de agente de Bolsa. Tuvo relación con este banco hasta su quiebra en marzo de 2008.

El príncipe Andrés fue detenido el pasado jueves 19 de febrero en el marco de las investigaciones por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein por sospechas de mala conducta en un cargo público. Esto se refiere a que podía haber compartido información con Epstein cuando era enviado comercial de Reino Unido.

El primer ministro laborista izquierdista del Reino Unido, Keir Starmer, se enfrenta estos días debido a fuertes críticas tras una serie de renuncias en su gabinete relacionadas con la publicación de un nuevo lote de documentos vinculados al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Starmer ha justificado que Mandelson le mintió sobre su relación con el depredador Jeffrey Epstein cuando le nombró embajador de Reino Unido en Estados Unidos.

Mandelson fue destituido como embajador en septiembre de 2025 tras revelarse más detalles sobre su relación con Epstein. Posteriormente, se reveló que Mandelson mantuvo correspondencia con Epstein después de que fuese condenado en 2009 por prostitución de menores.

La Policía Metropolitana comenzó a investigar a Peter Mandelson tras descubrirse que había filtrado documentos confidenciales a Epstein mientras se desempeñaba como ministro del Gobierno del primer ministro Gordon Brown. Los documentos sugerían que Epstein envió a Mandelson 56.000 libras y 10.000 libras a su marido, Reinaldo Avila da Silva. Mandelson ha afirmado no tener constancia de los pagos.

Las revelaciones incluían planes para un rescate multimillonario de la UE, la dimisión de Gordon Brown y la posible venta de terrenos y propiedades gubernamentales.

Amistad de Mandelson y el príncipe Andrés

Mandelson ayudó a conseguir el puesto de enviado comercial de Reino Unido para el príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, en contra de la voluntad del Rey. El entonces príncipe Carlos expresó su preocupación por la idoneidad de su hermano para el cargo. En cambio, la difunta reina Isabel II apoyó a su hijo el príncipe Andrés.

Andrés Mountbatten-Windsor sucedió al duque de Kent, su primo hermano, como representante especial para el comercio internacional e inversiones en 2001. La decisión fue muy controvertida, ya que el príncipe ya tenía fama de aprovechar su estatus para viajar por el mundo jugando al golf y muchos críticos lo consideraban un playboy poco fiable.