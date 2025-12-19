Salen a la luz nuevas fotos del ‘caso Epstein’: aparecen Bill Gates, Woody Allen y Noam Chomsky

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han liberado este jueves cinco nuevas imágenes relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, en las que se puede ver al filósofo Noam Chomsky, al creador de Microsoft Bill Gates, y al director de cine Woody Allen. Además, han publicado una captura de pantalla de una conversación sobre aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta.

Desde el comité demócrata han insistido en que la publicación de estas fotografías no implica «acusación alguna» contra las personas que aparecen en ellas, sino que busca documentar el entorno social y los contactos de Epstein, así como evidenciar la magnitud de su influencia en círculos políticos, académicos, económicos y culturales.

En las fotos, Bill Gates posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y Chomsky aparece conversando junto a Epstein en un avión privado. En la captura de pantalla se lee una conversación que reza: «No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?».

Uno de los elementos más controvertidos de ese lote de imágenes son varias fotos en las que aparecen citas de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov, escritas sobre el cuerpo de una mujer, un detalle que refuerza el simbolismo de explotación sexual asociado desde hace años al caso Epstein.

La mansión de Epstein

El pasado 4 de diciembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también desclasificó fotos nunca vistas de la mansión del pederasta Jeffrey Epstein, ubicada en las Islas Vírgenes estadounidenses. Las fotografías y grabaciones (tomadas por las autoridades en 2020 y hasta ahora nunca divulgadas) muestran espacios interiores y exteriores de la mansión que se ha convertido en símbolo de los abusos sexuales y el tráfico de menores perpetrados por Epstein.

Entre el material publicado se pueden observar: