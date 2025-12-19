Hallado muerto el hombre que asaltó a tiros la universidad de Brown

Las autoridades estadounidenses han localizado sin vida al responsable de la masacre en la Universidad de Brown, en Rhode Island. El autor material de los hechos, identificado como Claudio Valente, un ciudadano portugués de 48 años que había cursado estudios en dicha institución, ha aparecido muerto tras suicidarse, poniendo fin a una cacería humana que mantenía en vilo a toda la costa Este.

El jefe de la Policía de Providence, Óscar Pérez, ha confirmado en rueda de prensa que el sospechoso «se ha quitado la vida esta noche», cinco días después de perpetrar el sangriento tiroteo en el que actuó en solitario, segando la vida de dos estudiantes e hiriendo a otra decena en un ataque indiscriminado que ha conmocionado al país.

El cadáver del criminal ha sido hallado en un local de Salem, en el estado de New Hampshire, portando una cartera y dos armas de fuego que serán sometidas a análisis forenses para buscar pruebas y restos de ADN. El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, presente también en la comparecencia policial, no ha dejado lugar a dudas: «Estamos 100 % seguros de que este es nuestro objetivo y de que este caso está cerrado desde la perspectiva de perseguir a las personas involucradas».

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Hull Paxson, ha revelado que Valente estuvo inscrito en el centro universitario desde septiembre de 2000 hasta abril de 2001, aunque abandonó definitivamente sus estudios en julio de 2003, dejando atrás una carrera académica truncada cuyas razones se desconocen.

Asesinó a un profesor dos días después

Pero la espiral de violencia no terminó en Rhode Island. La fiscal de distrito de Massachusetts, Leah Foley, ha desvelado en una comparecencia posterior que Valente regresó al estado de Massachusetts tras la matanza universitaria y, apenas dos días después, asesinó al profesor del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) Nuno Loureiro, también de nacionalidad portuguesa.

«Entre el 13 y el 14 de diciembre, Claudio Valente regresó a Massachusetts. El 15 de diciembre, asesinó al profesor del MIT Nuno Loureiro en su domicilio en Brookline, Massachusetts», ha declarado la fiscal. Aunque las autoridades no han proporcionado información concreta sobre los motivos que impulsaron esta cadena de crímenes, Foley ha confirmado que ambos portugueses habían participado en un mismo programa académico entre los años 1995 y 2000.