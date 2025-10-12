Al menos cuatro muertos y 20 heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Sur en Estados Unidos

Al menos cuatro personas han muerto y 20 han resultado heridos en un tiroteo ocurrido en un restaurante de una isla de Carolina del Sur en Estados Unidos, según ha informado este domingo 12 de octubre la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort.

El tiroteo ha tenido lugar en el Willie’s Bar and Grill, en la isla de Santa Helena, poco antes de la 1:00 horas de este domingo (7:00 horas en España).

El sheriff del Condado de Beaufort ha indicado que la escena era caótica, con numerosos heridos y clientes buscando refugio en el local y en negocios cercanos. Entre los heridos, varios se encuentran en estado crítico, mientras que las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y esclarecer las circunstancias del tiroteo.

Hasta el momento, no se han llevado a cabo detenciones ni se ha confirmado un móvil, aunque la Oficina del Sheriff ha iniciado una investigación completa del caso.

Santa Helena es una pequeña localidad turística, que permanece consternada por el ataque, que coincide con una de las noches de mayor afluencia en la isla.

El tiroteo se suma a la larga lista de violencia armada en Estados Unidos, donde incidentes en bares, restaurantes y espacios públicos continúan cobrando víctimas y generando alarma social.