Un hombre asalta a tiros una universidad de EEUU: al menos 20 heridos y aún se busca al atacante

Al menos 20 personas han resultado heridas este sábado por la tarde en la Universidad de Brown en Rhode Island, al noreste de Estados Unidos, según los bomberos de Providence. El tiroteo se ha producido cerca de los edificios Barus y Holley y Macmillan, zonas muy concurridas del campus. En un principio, se ha notificado que se ha detenido al atacante, pero después se ha rectificado la información. Sigue a la fuga.

Los estudiantes han empezado a correr después de escuchar los disparos entre gritos y confusión. Poco antes de las 17:00 horas (23:00 en España), un aviso ha indicado que un sospechoso había sido detenido. Pero minutos después, a las 17:11 horas (23:11 en España) se instó a los alumnos a seguir a cubierto.

A las 17:27 horas (23:27 en España), el Departamento de Seguridad Pública (DPS) ha informado de que se habían escuchado más disparos, en esta ocasión, cerca de la calle Governor, y que las fuerzas del orden se encontraban respondiendo en el lugar.

En un principio, se había informado que se había detenido al tirador. En cambio, posteriormente, se ha rectificado la información.

Varios edificios del campus se han cerrado, y la universidad ha emitido alertas para que los estudiantes bloqueen las puertas de las aulas, se resguarden y sigan los protocolos de seguridad activos.

El tiroteo se ha producido durante la temporada de exámenes finales, lo que ha incrementado la presencia de estudiantes en los edificios afectados.