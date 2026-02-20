No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 19 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 502 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han observado cómo Gabriel tiene un curioso e inesperado encuentro en la lectura de testamento. Por si fuera poco, la actitud cariñosa de Gabriel con su hijo deja a Begoña completamente descolocada y fuera de juego.

Miguel, por su parte, ha dado el paso de aceptar la propuesta de ser médico del dispensario, mientras que Damián se da cuenta de que no tiene suficiente capital para iniciar la actividad empresarial. Mabel, con la ayuda de Salva, ha logrado que su madre no descubra su mentira, mientras que a Luz le preocupa muchísimo el trato de Miguel con los pacientes. Es algo que, desde luego, no puede evitar, ni mucho menos. Begoña ha dado el importantísimo paso de ofrecerse como voluntaria en la casa cuna, mientras que Valentina y Andrés parecen tener una muy buena sintonía.

¿Qué sucede en el capítulo 503 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 20 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Carmen no duda un solo segundo en rehuir a los miembros de la familia De la Reina en el desayuno, mientras que Miguel parece no estar conforme con el contrato que le ha hecho Luz. Por si fuera poco, Damián se niega en rotundo a que Digna le haga un préstamo.

Un despido improcedente ha causado un enorme enfado entre las chicas de la tienda, mientras que Claudia tiene un tenso encontronazo con Miguel. En cuanto a Pablo, se ha quedado completamente sin palabras ante una visita de lo más inesperada en su casa. ¡Es algo que le ha dejado profundamente descolocado!

Después de todo lo ocurrido en las últimas semanas, Begoña y Gabriel han dado el importantísimo paso de hacer un pacto por el bien de sus hijos. ¿Cuánto durará esta tregua? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.