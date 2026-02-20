Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 19 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 358 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Dámaso no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una inesperada propuesta a Victoria. ¿En qué consiste, exactamente? En una alianza contra José Luis. Es por eso que decide convencer a Mercedes para que logre salirse con la suya a la hora de engañar a Victoria.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, han podido ser testigos de cómo José Luis tiene un tenso enfrentamiento con Alejo después de enterarse de que apoya, de forma incondicional, a Braulio en su investigación. Es por eso que el joven se ha armado de valor a la hora de explicarle todo, haciéndole saber que se trata de un plan aún mayor que promete no dejar indiferente a nadie. ¿Logrará engañar a su primo, a pesar de tener todo en contra?

¿Qué sucede en el capítulo 359 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 20 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver, en esta nueva entrega, cómo Enriqueta no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para aconsejar a su hijo respecto a sus próximos pasos. Así pues, hemos visto cómo ha acabado mostrando su faceta más ambiciosa, además de taimada.

Por si fuera poco, Atanasio opta por traer a Matilde mucha más información sobre «Eduardo». ¿Habrá descubierto cuál es su verdadera identidad? En cuanto a Adriana, dadas las circunstancias, se debate entre la vida y la muerte. Es por eso que Rafael no puede evitar empezar a temerse lo peor. ¿Logrará salvarse, a pesar de las dificultades? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.