El sector de la moda se encuentra conmocionado tras la muerte de uno de los fundadores de ASOS. En concreto, el empresario británico Quentin Griffiths ha muerto a los 58 años tras la caída desde su balcón ubicado en el piso 17. Este suceso ha ocurrido en Pattaya, Tailandia. Las autoridades y los equipos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida en la calle, junto al edificio.

Las autoridades de Tailandia han informado que «Griffiths estaba solo en el momento de la caída, que su habitación estaba cerrada con llave por dentro y que no había rastros de robos en el momento de su muerte».

No obstante, el caso está bajo investigación y no se descarta ninguna posibilidad hasta que la autopsia confirme la causa de la muerte.

Aunque todavía no se han confirmado de forma oficial las circunstancias en las que se ha producido la caída de Griffiths, se conoce que la víctima estaba involucrada en dos casos judiciales en curso que podrían haberle causado estrés.

Así, Quentin Griffiths se encontraba envuelto en una batalla legal con su exmujer tailandesa, quien lo había demandado acusándolo de haber robado 500.000 libras de una empresa que dirigían juntos. Según su mujer, el empresario también habría falsificado documentos para vender terrenos y acciones sin su consentimiento.

Además, el cofundador de ASOS fue interrogado el año pasado, pero tras declarar quedó en libertad. Ahora, las autoridades han informado que la investigación seguía abierta en el momento en el que tuvo lugar su muerte.

El cofundador de ASOS vivía en Tailandia desde 2007

Quentin Griffiths, que era padre de tres hijos, se había trasladado a vivir a Tailandia en 2007, tras divorciarse de su primera esposa. Posteriormente, contrajo matrimonio con una mujer tailandesa con la que tuvo un hijo y una hija, pero se separaron hace unos años.

De esta forma, según recoge el diario The Sun, una fuente cercana a la familia les confirmaba que las circunstancias en las que se ha producido la muerte del cofundador de ASOS no están del todo claras: «Es un verdadero misterio. Y las autoridades tailandesas han usado la frase circunstancias sospechosas, pero aún no sabemos mucho».

Junto a Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe, Griffiths fundó en el año 2000 ASOS, actualmente uno de los mayores minoristas de moda online del mundo. Lanzaron la empresa partiendo de la idea de vender ropa inspirada en prendas vistas en celebridades y en pantalla.

Durante sus primeros años en ASOS ocupó cargos ejecutivos, incluido el de director de marketing, y abandonó el proyecto en 2005 para centrarse en nuevas startups digitales. Sin embargo, tras su salida siguió vinculado como accionista relevante y lanzó otros proyectos online, entre ellos plataformas de comercio electrónico y servicios digitales.