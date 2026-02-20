Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante ha dado la razón a la marca Polo Ralph Lauren con respecto a un caso de falsificación de su famoso logotipo y ha condenado a la firma Polo, que además cuenta con un nombre muy similar. En concreto, aunque en un primer momento, la demanda de Polo Ralph Lauren fue desestimada, tras un recurso de apelación, se le ha dado la razón a la famosa marca.

Como consecuencia de ello, se ha condenado a la firma Polo por infracción de marca y se reconoce el derecho a indemnización por daños y perjuicios. No obstante, no se esclarece la cifra exacta de dinero que le tiene que devolver, ya que Polo Ralph Lauren pide que por los daños la firma Polo le compense con los beneficios obtenidos. Y, subsidiariamente, con el 1% de la cifra de negocios obtenida por la comercialización de los productos infractores (según la Ley de Marcas). Además, también pide un 2,5% adicional por desprestigio.

Aparte de la indemnización económica, el tribunal también ordena el cese del uso de los signos infractores, la retirada de los productos del mercado y la destrucción de los productos infractores.

El logotipo de un jugador de polo en el centro de la polémica

El motivo es que se considera que el logotipo en el que figura también un jugador de polo a caballo se está aprovechando del renombre que ha adquirido la firma Polo Ralph Lauren. Las causas con las que se justifica este renombre son el volumen de ventas de la marca, las inversiones publicitarias de esta, además de los estudios de reputación que lo avalan y el reconocimiento que se le ha dado a la firma en resoluciones anteriores.

De esta forma, aunque existen diferencias técnicas entre los dibujos (posición, visera, ausencia del mazo de polo en el signo del demandado), el tribunal considera que ambas marcas comparten elementos esenciales: jinete + caballo y que se aplican a los mismos productos (ropa). Además, en la sentencia se destaca que el consumidor medio no analiza detalles minuciosos y que existe al menos un grado medio de similitud.

Se aprovecha de la reputación de Polo Ralph Lauren

Por tanto, el público puede asociar mentalmente los signos y que le recuerde a la marca Polo Ralph Lauren. Ante estos hechos, el tribunal considera que la firma Polo se está aprovechando de la reputación de la otra marca, y que intenta atraer consumidores que, por asociación, identifiquen la firma con Polo Ralph Lauren. Igualmente, en la sentencia se destaca que en la tienda Polo «incluso se ofrecían productos como caballito bordado estilo polo».

Así, se establece que hubo aprovechamiento indebido del logo de la marca de Ralph Lauren y que la similitud produce confusión en el consumidor.

Como consecuencia de la sentencia, la marca española que ha sido denunciada por Ralph Lauren ha cambiado su logo, ya que los tribunales le han prohibido que siga utilizándolo.