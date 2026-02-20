La reflexión de Pedro Ruiz sobre la prohibición del burka en España que todo el mundo aplaude: «Detesto la obligación…»

El debate sobre la prohibición del burka y el niqab en España ha provocado un revuelo estas últimas semanas, y el escritor y actor Pedro Ruiz se ha convertido en uno de los protagonistas por su reflexión personal sobre esta vestimenta.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Ruiz ha expresado su visión sobre el atuendo, mostrando un claro rechazo a cualquier imposición autoritaria: «Honradamente, no sé qué decir ante el asunto del burka. Detesto la obligación que imponen los gobernantes dictatoriales. Es brutal. Pero, si alguien comulga en su conciencia con esa religión. Tampoco sé si ir por gusto por la calle con un capirote permanentemente sería permisible».

Votaciones en contra de prohibir el burka

Las consideradas feministas del PSOE y sus socios han votado este martes en contra de prohibir el burka que somete a las mujeres musulmanas. Este martes, el Congreso ha rechazado avalar la Proposición de Ley (PL) de Vox para impedir el uso del velo islámico en espacios públicos. El PP ha secundado con sus votos la medida. Junts, que ha presentado una iniciativa en línea con los verdes, la ha rechazado.

Por 170 votos a favor, 177 en contra y una abstención, la Cámara Baja ha sellado definitivamente su rechazo a la iniciativa del grupo que lidera Santiago Abascal. Una PL que, si bien pone el foco en el uso del burka, va dirigida también al resto de velos integrales que cubren por completo o parcialmente el rostro de las mujeres.

Lo cierto es que la connivencia del Grupo Popular a la hora de manifestar su agrado con la medida ha dejado ver cierta sintonía entre ambas formaciones políticas. No así con el resto de grupos del arco parlamentario que, a pesar de su defensa acérrima de los derechos y libertades de la mujer, han votado en contra de la medida.

En este punto, ha llamado la atención la manera en que los de Sánchez y sus socios, han defendido sus posturas. En el caso del PSOE, ha sido la diputada Andrea Fernández la encargada de respaldar su discurso. Lo cierto es que desde la tribuna del Congreso ha defendido la idea de que «todo atuendo destinado a ocultar la identidad de las mujeres por el simple hecho de serlo, parte de lógicas machistas, y esto incluye al niqab y al burka».