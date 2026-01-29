Pedro Ruiz dice ésto de la legalización de inmigrantes y los aplausos se escuchan en la Moncloa

El Gobierno ha dado luz verde este martes, en el seno del Consejo de Ministros, a una regularización excepcional de personas extranjeras que residen en España sin papeles. La medida es fruto de un acuerdo político entre el PSOE y Podemos y se aprobará mediante Real Decreto, lo que permite su entrada en vigor sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados.

El nuevo marco permitirá acceder a la regularización a quienes puedan demostrar que se encontraban en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, que no cuenten con antecedentes penales de gravedad y que hayan permanecido en el país durante al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. El objetivo es dar cobertura legal a una población que ya forma parte del tejido social y laboral del país.

Una iniciativa con más de 700.000 firmas

La iniciativa tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular que llevaba meses bloqueada en el Parlamento. Dicha propuesta reunió más de 700.000 firmas y logró un respaldo muy amplio en su toma en consideración, con más de 300 votos favorables frente a apenas una treintena en contra, aunque finalmente no siguió su tramitación ordinaria.

Según las estimaciones del Gobierno, esta regularización podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que la medida permitirá ofrecer seguridad jurídica, derechos y estabilidad a quienes ya viven y trabajan en España, subrayando su carácter social y humanitario.

El propósito del Gobierno: frenar la inmigración irregular

El proceso administrativo se desarrollará entre abril y finales de junio, con un plazo total de tres meses. Además, las personas solicitantes podrán incorporarse legalmente al mercado laboral en cuanto su expediente sea admitido a trámite, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva.

El contexto de esta decisión está marcado por el aumento de la inmigración irregular. Aunque no existen datos oficiales, estudios del centro de análisis Funcas apuntan a que el número de personas en situación irregular habría crecido de forma muy significativa en los últimos años, hasta alcanzar cerca de 840.000 en 2025, lo que representaría más del 17% de la población extranjera no comunitaria en España.

Pedro Ruiz tiene claro el motivo de esta propuesta

La medida ha generado un intenso debate público. Entre las voces que han reaccionado se encuentra el escritor y actor Pedro Ruiz, habitual comentarista de la actualidad política. En un mensaje difundido en redes sociales, Ruiz reconoció el componente humanitario de la regularización, pero también apuntó a un interés electoral detrás de la decisión del Gobierno.

«A partir de ahora, todas las decisiones se tomarán con la vista puesta en las urnas», escribió, en alusión a las próximas elecciones generales previstas para 2027. Con ello, el actor sugiere que la regularización responde tanto a razones sociales como a cálculos políticos en un escenario preelectoral cada vez más presente.