Su madre lo rechazó pero encontró el amor gracias a un peluche de IKEA: la historia del mono Punch

Un pequeño macaco japonés llamado Punch se ha convertido en una sensación en redes sociales por una historia que mezcla ternura, resiliencia y una lección de cariño inesperado.

Punch nació en julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón, pero su inicio en la vida fue difícil: su madre lo rechazó poco después de nacer, dejándolo sin el contacto que los primates jóvenes necesitan para sentirse seguros.

Ante esta situación, los cuidadores tomaron una decisión sorprendente: además de alimentarlo y cuidarlo, le ofrecieron distintos objetos para ayudarle a calmar su ansiedad. Fue entonces cuando encontró un peluche de IKEA con forma de orangután. El pequeño se aferró a él como si fuera su mamá, y desde ese momento no se ha separado de su nuevo compañero.

Las escenas han emocionado a miles de personas en todo el mundo, que comentan la ternura del macaco mientras juega, come o se calma con su juguete bajo el brazo.

Los expertos del zoológico explican que, aunque la integración con los demás monos ha sido un reto, Punch ha comenzado a relacionarse con sus compañeros gradualmente, lo que es una señal positiva en su desarrollo emocional.

El vínculo entre Punch y su peluche ha generado un efecto inesperado: más visitantes llegan al zoológico para verlo, y su historia ha iniciado conversaciones sobre cómo los animales también pueden formar apegos y buscar consuelo en formas muy humanas.

En redes se ha popularizado el mensaje de apoyo hacia Punch, y muchos usuarios comparten su historia como símbolo de superación ante un comienzo difícil.