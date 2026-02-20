Su madre lo rechazó pero encontró el amor gracias a un peluche de IKEA: la historia del mono Punch

La emotiva historia de Punch, el macaco que se aferró a un peluche de IKEA después de ser rechazado por su madre

Mono punch
Elena García

Un pequeño macaco japonés llamado Punch se ha convertido en una sensación en redes sociales por una historia que mezcla ternura, resiliencia y una lección de cariño inesperado.

Punch nació en julio de 2025 en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón, pero su inicio en la vida fue difícil: su madre lo rechazó poco después de nacer, dejándolo sin el contacto que los primates jóvenes necesitan para sentirse seguros.

Ante esta situación, los cuidadores tomaron una decisión sorprendente: además de alimentarlo y cuidarlo, le ofrecieron distintos objetos para ayudarle a calmar su ansiedad. Fue entonces cuando encontró un peluche de IKEA con forma de orangután. El pequeño se aferró a él como si fuera su mamá, y desde ese momento no se ha separado de su nuevo compañero.

Las escenas han emocionado a miles de personas en todo el mundo, que comentan la ternura del macaco mientras juega, come o se calma con su juguete bajo el brazo.

Los expertos del zoológico explican que, aunque la integración con los demás monos ha sido un reto, Punch ha comenzado a relacionarse con sus compañeros gradualmente, lo que es una señal positiva en su desarrollo emocional.

El vínculo entre Punch y su peluche ha generado un efecto inesperado: más visitantes llegan al zoológico para verlo, y su historia ha iniciado conversaciones sobre cómo los animales también pueden formar apegos y buscar consuelo en formas muy humanas.

En redes se ha popularizado el mensaje de apoyo hacia Punch, y muchos usuarios comparten su historia como símbolo de superación ante un comienzo difícil.

