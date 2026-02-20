Podemos da portazo al plan de Rufián: «Basar todo en cálculo electoral acabará con la izquierda»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dado un portazo este viernes al plan del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, de reordenar electoralmente a la izquierda, asegurando que basar todo en el mero «cálculo electoral sólo puede acabar con la izquierda».

«Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande», ha dicho durante su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección de Podemos.

Las palabras de la líder de Podemos hacen referencia directa a la propuesta que el portavoz de ERC defendió días atrás en un acto público, en el que apeló a concentrar el voto de la izquierda para maximizar sus posibilidades de derrotar a Vox provincia a provincia, incluso priorizando en cada territorio a la candidatura progresista más fuerte.

Frente a esa idea, Belarra ha sostenido que el crecimiento de la derecha no se combate «diluyendo el espacio político transformador», sino «abordando las causas sociales» que, en su opinión, están detrás de ese avance. En este sentido, la secretaria general de Podemos señala directamente al PSOE y critica su «inacción» en materia social durante la legislatura. Según ha defendido, la falta de medidas ambiciosas en ámbitos como la vivienda, la precariedad o los servicios públicos ha contribuido a alimentar el descontento que capitaliza la extrema derecha.

Además, advierte de que una estrategia centrada en reforzar al PSOE como eje único del bloque progresista podría desembocar en «escenarios indeseados», como un «debilitamiento estructural de la izquierda alternativa» o incluso en una eventual abstención socialista que permitiera un gobierno del PP en solitario.

No hacer política desde el «miedo»

Belarra también ha defendido que la estrategia tiene que ser poner «en pie» a la izquierda autónoma con el PSOE mediante un proyecto confederal y «con ambición» y que «no haga política desde el miedo» porque el miedo «paraliza, ensimisma, te lleva a pensar que eres mejor que los otros y te pone a la defensiva».

Es más, ha desgranado que a su juicio esta es la «izquierda buena» y la que necesita el país y ha apelado de nuevo a «recuperar el pulso de la movilización social» contra «la guerra, las intervenciones militares ilegales y el genocidio en Gaza». «Últimamente todo el mundo habla sobre cómo frenar a la extrema derecha y quizá ahí tengamos la respuesta», ha señalado.

Bildu e IU también lo rechazan

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también ha dado un portazo al proyecto de Gabriel Rufián de unificar todos los partidos a la izquierda del PSOE, asegurando que es una propuesta que no ve «factible».

El pasado 9 de febrero señaló que a veces parece que «los objetivos individuales se ponen por encima de los colectivos». «Nunca hemos hablado con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), ni con Gabriel Rufián, ni en el Congreso, ni en las relaciones oficiales que tenemos, y ya tenemos establecida nuestra posición ante unas elecciones generales», indicó al respecto.

«Creemos que las elecciones dan una oportunidad a Hego Euskal Herria (País Vasco y Navarra) para hablar como pueblo. Desgraciadamente, la tendencia es hablar como partido», dijo durante una entrevista en Euskadi Irratia.

De igual manera, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, dijo que la gente está cansada de «telenovelas en la izquierda» y que los diálogos relevantes son los que se producen «desde abajo y con la militancia».

En este sentido, subrayó que lo que requieren las bases progresistas son un proyecto «sólido» frente a los hiperliderazgos.