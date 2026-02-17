Podemos y el PSOE impulsan prohibir jugar al fútbol en los colegios de Ibiza y lo dejan en manos de los centros

A través de iniciativas en ayuntamientos ibicencos como el de Sant Antoni de Portmany, la izquierda y lo que hay más allá de la izquierda, PSOE y Unidas Podemos, son las formaciones que impulsan la polémica prohibición de la práctica del fútbol en los colegios públicos.

En Baleares, un ayuntamiento no tiene ninguna capacidad legislativa para llegar a ese extremo. Como ha reconocido en diversas ocasiones el Govern balear que preside Marga Prohens, la dirección de cada centro educativo es la única que tiene esa potestad.

Angie Roselló, portavoz de Unidas Podemos, y Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE en Sant Antoni (Ibiza) son los impulsores de la iniciativa. Para defenderla, utilizan la discriminación hacia las niñas y la alternativa de plantar árboles donde durante décadas han estado las pistas de cemento para jugar en el patio del recreo.

«Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes», ha indicado la podemita Roselló, quien cree que las chicas sufren discriminación del patriarcado desde muy pequeñas.

En su lugar, Podemos propone crear «espacios de juego colectivos mixtos» y al mismo tiempo quitar el cemento de los patios de colegio. «Hay que deshormigonar el suelo y aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural y crear zonas frescas con agua, convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo», ha señalado Roselló en una iniciativa que están copiando otros ayuntamientos de la isla.

El debate ha calado tanto que a día de hoy ya hay dos colegios de Ibiza en los que la práctica del fútbol en el recreo está limitada o prohibida en su totalidad.

La polémica ha llegado a los centros de Mallorca. Algunas direcciones se plantean limitar esta actividad como ya hacen los dos centros de Ibiza.