Vox carga contra la izquierda por prohibir el fútbol en dos colegios de Ibiza: «Son tarados mentales»

La diputada de Vox en el Parlament balear, Patricia de las Heras, ha arremetido este martes en el pleno semanal contra los partidos de izquierda que han abierto en Ibiza el debate sobre la idoneidad de que los niños jueguen a fútbol en el patio del colegio.

De hecho, al menos dos centros educativos públicos de la isla ya regulan o prohíben esta práctica deportiva en el recreo, provocando el rechazo airado de los padres y madres ante esta medida.

El asunto ha llegado este martes al Parlament balear. De las Heras ha centrado buena parte de su intervención en atacar a los partidos de la izquierda no sólo por abrir el debate acerca de la prohibición del fútbol en los patios, sino por -y siempre según sus palabras- fomentar que los menores adquieran diversos conocimientos sobre prácticas sexuales.

«Los niños pueden jugar a lo que quieran. No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos», le ha pedido la diputada de Vox al conseller balear de Educación, Antoni Vera.

Vera, por su parte, ha considerado que jugar al fútbol en los patios escolares no es una actividad «machista», pero ha dejado en manos de los equipos directivos de los centros la posibilidad de regular sus espacios conforme a las necesidades de sus alumnos.

«Rotundamente no, el fútbol en los centros educativos no es machista, es un deporte practicadísimo por niños y niñas y que fomenta valores positivos como el trabajo en equipo y la disciplina», ha defendido el conseller.

Vera ha considerado que lo que debería interpelar a la Cámara es que tanto niños como niñas «puedan participar en cualquier actividad deportiva» y no debates sobre el fútbol como una actividad «machista». No obstante, ha defendido la potestad de los equipos directivos de los centros escolares «para organizar sus espacios en función de las necesidades de sus alumnos».

«Si en algunos casos se considera conveniente fomentar otras actividades se debe hacer desde el diálogo y no desde la imposición ideológica. Lo que no haremos es señalar un deporte que forma parte de nuestra cultura y que ha sido una herramienta de integración», ha sentenciado.

La bancada de la izquierda ha protestado por las palabras de la diputada de Vox, a lo que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), se ha limitado a admitir que se han «excedido un poco». «Moderemos el lenguaje», ha dicho, sin solicitar a De las Heras que retirara sus palabras.