PSOE y Podemos quieren prohibir el fútbol en los patios de colegio en Ibiza: «Discrimina a las niñas»

La izquierda radical está enloqueciendo hasta tal punto que plantean la prohibición del fútbol en los patios de colegio porque consideran que es «un deporte tóxico» y al mismo tiempo discriminatorio entre niños y niñas. Angie Roselló, portavoz de Unidas Podemos y Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, en Sant Antoni (Ibiza) son los impulsores de la iniciativa.

«Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes», indicó la podemita Roselló, quien cree que las chicas sufren discriminación del patriarcado desde muy pequeñas.

En su lugar Podemos propone crear «espacios de juego colectivos mixtos» y al mismo tiempo quitar el cemento de los patios de colegio. «Hay que deshormigonar el suelo y aumentar la vegetación plantando árboles que generen sombra natural y crear zonas frescas con agua, convirtiendo los patios en refugios climáticos contra el calor extremo», dijo Roselló en una iniciativa que están copiando otros Ayuntamientos de la isla.

El PSOE apoyó con todo la idea que quieren llevar a todos los colegios de Ibiza. «El fútbol es una práctica deportiva tóxica. Genera problemas de convivencia graves, porque los niños imitan lo que ven, cosa que no ocurre con el baloncesto», dijo Antonio Lorenzo como representante socialista.

El fútbol, amenazado en los colegios

De hecho, Roselló fue más allá y tachó al fútbol un deporte violento. «El fútbol es un problema y por eso se ha prohibido en algunos colegios, como en Can Coix o el CEIP Sant Antoni. Las peleas de los niños solo pasan en el fútbol, no he visto otro deporte donde haya más hooligans y más hostias», indicó.

La representante del PP, Eva Prats, quiso dejar claro que estos delirios no tienen cabida en la sociedad actual. «Prohibir el fútbol es una falta de respeto a la autonomía de los centros. El fútbol no es el problema y fomentar cualquier tipo de deporte es positivo. Las niñas también pueden jugar a fútbol», señaló.

Parece realmente sorprendente que el fútbol en los patios de colegio vaya ahora a ser un problema discriminatorio y más cuando el fútbol femenino en España se encuentra en pleno auge tras ser campeonas del mundo en 2023. Podemos y el PSOE, sin embargo, quieren llevarlo todo al terreno sexista y desde las edades más infantiles con el pretexto de la igualdad.