Jenni Hermoso denuncia amenazas de muerte y enseña la cara del responsable: «Que se le vea bien»

Jenni Hermoso ha explotado tras recibir amenazas de muerte en las redes sociales y ha denunciado al responsable enseñando su cara públicamente. «Seguimos para bingo. Que se le vea bien la cara a esta gente que con niños en una foto es capaz de hacer estas cosas», escribió la futbolista española, que volvió a la selección nacional en la última convocatoria tras el cambio de seleccionadora.

«Pinche puta, vas a morir hija de puta», se puede leer en el mensaje que ese hombre le manda a Jenni Hermoso por privado en Instagram. No es la primera vez que la jugadora española denuncia públicamente este tipo de amenazas que recibe a través de sus redes sociales con la intención de que no se normalicen estos ataques que reciben algunos deportistas.

La vuelta de Jenni Hermoso a la Selección

La veterana futbolista volvió con la Selección un año después de su última convocatoria, pero jugó sólo cinco minutos en un partido que ya estaba decidido. Una situación que refleja claramente que su papel en este equipo será secundario, como sucedía entonces, cuando manifestó en varias ocasiones su malestar. Bajo el mando de Sonia Bermúdez no le queda otra que aceptarlo.

Si hay algo de lo que no hay duda es que la delantera ha sido convocada por méritos propios. Sus números con Tigres en los últimos meses son más que reseñables. Pero la realidad es que en estos momentos hay varias compañeras en la selección española que están por delante, como se refleja en los cinco minutos que disputó en la ida. Además, el equipo ha demostrado en este último año que funciona con o sin ella. De hecho, cuando entra en Málaga, el partido iba ya 3-0.

En la vuelta, con la clasificación para la final prácticamente cerrada, parecía el momento idóneo para darle un vuelco al equipo y utilizar a muchas de esas futbolistas que apenas habían jugado en el primer encuentro. No es fácil que vuelva a haber situaciones así de propicias para dar oportunidades a las que no son teóricas titulares, ni de probar tantas variantes. Sin embargo, la seleccionadora optó por darle continuidad a lo que le funcionó.

La campeona del mundo ha perdido paulatinamente peso sobre el verde desde que España ganara el Mundial en el verano de 2023. En poco más de dos años, fue desapareciendo poco a poco, hasta que Montse Tomé la borró de sus planes hace ahora un año. La entonces seleccionadora consideraba entonces que había otras futbolistas por delante en la rotación y, una vez dejó de convocarla, sus mensajes deslizaban los motivos reales de su ausencia.

La asturiana dejaba entrever una fractura en el vestuario por falta de «compañerismo» y de «saber estar» por parte de Jenni Hermoso y también de Misa Rodríguez. Todo, tras el varapalo de los Juegos Olímpicos, afirmando que las jugadoras debían entender las llamadas de la Selección como «un regalo». Señalaba entonces que buscaba compromiso «dentro y fuera del campo» para poder recuperar el «equilibrio en la convivencia» que permitiera de nuevo a España «rendir al máximo nivel».