Emilio Delgado Orgaz, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea y aliado de Gabriel Rufián (ERC) para «reformular la izquierda», mantiene un discurso muy crítico con los bancos, abogando por «no tener deudas» con ellos, cuando él, precisamente, acaba de firmar una hipoteca de 206.800 euros para la compra de una vivienda.

En concreto, según información obrante en el Registro de la Propiedad a la que ha accedido OKDIARIO, Delgado adquirió el pasado 10 de diciembre, según fecha de escritura de compra, una vivienda en Móstoles (Madrid) y una plaza de garaje, suscribiendo el préstamo hipotecario a 30 años por 206.800 euros con una de las principales entidades bancarias del país.

En cambio, Delgado ha defendido en estos años tener cero dependencia de los bancos, arremetiendo contra estas entidades por haberse «forrado» tras el «rescate con dinero público» y por «echar a la gente de sus casas», según reitera en su argumentario.

Asimismo, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo de 2019 en Madrid, subrayó en redes sociales que «la independencia para poder hacer nuestro trabajo pasa por no tener deudas con bancos. Por eso necesitamos que empujes con nosotros», lanzó a sus seguidores.

Un mensaje que acompañó junto a un cartel de Más Madrid que decía: «No pedimos dinero a los bancos. Nos debemos a ti. Colabora». De esta manera, instó a sus simpatizantes a que financiaran la campaña mediante microcréditos.

«Sin bancos, sin ataduras»

Igualmente, en otra campaña electoral de aquel año, en las generales del 10 de noviembre de 2019, reclamó también a los suyos que realizaran estas donaciones con un compromiso de devolución tras recibir la correspondiente subvención de la Administración pública. «Sin bancos, sin ataduras», enfatizó.

Antes de adquirir esta vivienda, que todavía no figura en sus datos de Transparencia en la web de la Asamblea de Madrid, este azote de los fondos buitre en la formación de la ministra Mónica García residía en un piso propiedad de uno de ellos en Móstoles. Tal y como publicó OKDIARIO, el diputado Delgado vivía de alquiler en una vivienda con garaje y trastero de un «fondo buitre», según su partido, por el que pagaba una renta de en torno a 1.000 euros.

La vivienda pertenecía al fondo de inversión Fidere, uno de los fondos que, a juicio de Más Madrid, «especula con las Viviendas de Protección Oficial» en la Comunidad. El partido de Mónica García ha criticado siempre la «especulación» de Fidere, especialmente en el ámbito de la vivienda, y ha solicitado en varias ocasiones la intervención de los ayuntamientos de la región y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para mediar con la empresa y proteger a los inquilinos.

El propio diputado de Más Madrid, al igual que el resto de vecinos con los que ha hablado OKDIARIO, era conocedor de que Fidere tenía la propiedad de 90 de las 100 viviendas de la urbanización.

Entretanto, Delgado participa este miércoles junto al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en un coloquio en Madrid centrado en el porvenir de la «izquierda alternativa». El intercambio entre Rufián y Delgado estará moderado por la tertuliana Sarah Santaolalla, ex candidata del PSOE en Salamanca, y se celebrará en el Teatro Galileo Galilei de la capital.

Delgado sostiene además que su formación pretende gobernar en la Comunidad de Madrid para «facilitar el acceso a la vivienda porque 200.000 madrileños se marchan fuera, al extranjero y provincias limítrofes porque no pueden permitirse el lujo de vivir allí donde trabajan». Él, en cambio, ya sí puede.