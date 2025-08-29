La imagen de la analista de TVE Sarah Santaolalla en un mitin de Sánchez como militante del PSOE

La «analista política» Sarah Santaolalla -como se define en televisión- no sólo pegó carteles del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la campaña de las elecciones del 10-N de 2019, como ha revelado OKDIARIO, sino que también aplaudió al jefe del Ejecutivo en un mitin en Salamanca como una militante más en las generales anteriores, las de abril de aquel año.

Este periódico publica este viernes nuevas imágenes de la colaboradora de TVE ejerciendo su activismo como militante del PSOE. Y es que Santaolalla concurrió en las listas del PSOE de Salamanca en las elecciones municipales de 2019 y 2023 -hace sólo dos años- y ha formado parte de las Juventudes Socialistas, implicándose en actos del partido.

El 26 de marzo de 2019, con motivo de la visita de Sánchez a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas en Salamanca, la tertuliana de TVE estuvo en el mitin del PSOE en el Teatro Liceo, en concreto, situada entre otros miembros de Juventudes Socialistas justo detrás del atril de los intervinientes.

OKDIARIO desvela aquí un vídeo de aquel mitin de la retransmisión en directo que hizo el medio Salamanca24horas TV. Es el momento en que el entonces líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, da paso a Pedro Sánchez para su intervención. En ese instante, la cámara pasa a enfocar a Santaolalla aplaudiendo a los dos dirigentes socialistas con una sonrisa cómplice.

En ese discurso, el secretario general del PSOE sostuvo que «la derecha» jugaba «a la abstención» y pidió a los votantes socialistas que no se confiaran con las encuestas publicadas, ya que si el 28-A las urnas no estaban «llenas», España «involucionará», vaticinó.

Santaolalla en la campaña socialista de las elecciones del 28A de 2019.

También contra la «derecha», en este caso, contra PP y Vox, arremetió Santaolalla hace unos días en la cadena pública TVE, llamando «idiotas» a sus votantes. Por ello, el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha exigido a la Corporación de RTVE que prescinda de Sarah Santaolalla como colaboradora tras «insultar de manera gratuita a más de 11 millones de españoles».

Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, el hecho de que una colaboradora de TVE llame «idiotas» en la televisión pública a «11 millones de españoles que no votan al Gobierno ni a sus socios, mientras el presentador no le pide rectificar de forma inmediata», es el «remate a la manipulación que durante todo el verano lleva protagonizando RTVE». Los populares denuncian también que Santaolalla ha calificado de «inútiles mentales» a los miembros del PP.

Santaolalla en una foto con ex el presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

De esta manera, desde el Grupo Popular han subrayado que «Sarah Santaolalla recibe una remuneración sufragada con dinero público por su colaboración en RTVE, y esto es incompatible con el insulto a millones de españoles, por lo que exigimos a la Corporación que rescindan de inmediato cualquier colaboración con esta analista», han reclamado.

La respuesta de la tertuliana al comunicado del Grupo Popular ha sido la siguiente: «Tengo más respeto por la ciudadanía que algunos partidos que aspiran a gobernarla. No me utilicen para sus campañas. No manipulen mis palabras. No acosen a la prensa independiente», ha esgrimido.

Santaolalla con las JS de Salamanca y el responsable de Memoria Histórica del Gobierno.

Se da la circunstancia de que en aquellas elecciones municipales de 2019, Santaolalla formó parte de la candidatura del PSOE encabezada por José Luis Mateos al Ayuntamiento de Salamanca. La «analista política» ocupó el puesto número 22 de la plancha del PSOE para la capital salmantina.

De igual modo, en los siguientes comicios locales, los del año 2023, concurrió en la misma lista del PSOE, y en esta ocasión lo hizo en un puesto de más arriba, el número 12. Hace sólo dos años de aquella campaña en la que se implicó a fondo y arropó a Mateos ante los medios de comunicación. No obstante, en ninguno de estos dos intentos salió elegida concejala.

Activa participación

Asimismo, Sarah Santaolalla ha participado activamente en numerosos actos y reuniones del PSOE desde que estuvo enrolado en las Juventudes Socialistas de Salamanca, como demuestran otras imágenes que OKDIARIO publica en esta información.

Por ejemplo, en una de las instantáneas se halla con sus compañeros en la Casa del Pueblo del PSOE de Salamanca donde lucía el lema con el que concurrió Pedro Sánchez a las elecciones generales del 28 de abril de 2019: «Haz que pase».

Santaolalla con compañeros de las Juventudes Socialistas de Salamanca en octubre de 2019.

Otra imagen de su activismo es la fotografía -fechada en mayo de 2019- que comparte con el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ahora una de las voces críticas con el sanchismo dentro de los veteranos del Partido Socialista.

También publica este medio otra fotografía tomada a finales de 2019 en la cuarta edición de los Premios Benedicta Rodríguez Álvarez organizada por Juventudes Socialistas de Castilla y León. Allí, Santaollala y otros compañeros socialistas se retrataron junto al entonces director general para la Memoria Histórica del Gobierno de Pedro Sánchez, Fernando Martínez López, actual secretario de Estado de Memoria Democrática.