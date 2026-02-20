Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 19 de febrero

Pablo Motos y todo el equipo de El Hormiguero pueden celebrar una semana más de liderato sin que nada ni nadie les pueda toser en la franja del access prime time. El programa de Antena 3 se ha medido contra La Revuelta, la primera parte de la gala de GH DÚO y Horizonte, el programa de Iker Jiménez que ha confirmado que continuará en las noches de lunes a jueves de Cuatro. Así quedan las audiencias del jueves 19 de febrero de 2026.

La visita de Elena Furiase a El Hormiguero deja un buen 14.7 % de cuota y 1.857.000 espectadores de media, dejando una gran noche en la que el fútbol, por primera vez en casi una semana, no hizo estragos en los datos de audiencia. La Revuelta se queda estancada en el 11.7 % y 1.423.000 espectadores de media, sin opciones de dar ni un poco de miedo a su principal rival. Recordemos que desde el pasado mes de noviembre Broncano y los suyos no logran derrotar a las hormigas más famosas de la televisión, gracias a que aquel día visitó el programa la cantante Rosalía.

Iker Jiménez y Carmen Porter celebraron su continuidad en la franja del access prime time con un espectacular 8.4 % y 1.054.000 espectadores de media en el primer tramo de la noche de Horizonte, confirmando que su salto a ese horario es un acierto de Mediaset. Se trata de su mejor audiencia desde que están en esa franja.

El programa de Cuatro supera incluso a la primera parte de GH DÚO (6.9 % y 862.000), superando a su cadena hermana mayor, algo que hasta ahora parecía imposible, y deja claro el buen momento del espacio de actualidad en el que Eduardo Inda es colaborador habitual. Por su parte, El Intermedio sigue sin poder hacer nada ante Iker Jiménez, quedándose atrás con un 6.8 % y 857.000 espectadores.

‘GH DÚO’ sigue con datos bajos pese a su explosiva gala de expulsión

La expulsión de Cristina Piaget dejó una de las galas más tensas del reality, pero eso no se traduce en grandes subidas. Lejos del millón de espectadores, el programa consigue mejorar su cuota en la segunda parte de la noche, la que comienza a partir de las 23 h, aunque sufre ante los buenos datos de Antena 3.

La gala consigue un 14.1 % de share y 813.000 espectadores, mientras que el segundo capítulo de Perdiendo el juicio logra un 11.7 % de cuota y 947.000 televidentes. La serie vence en espectadores, pero pierde en cuota, algo que ocurre por la diferente duración frente a GH, que se alarga hasta casi las dos de la madrugada.

La 1 pincha con el cine gracias a la emisión de la película Mala persona (9.8 % y 625.000). La segunda parte de Horizonte (8.9 % y 640.000) celebra su renovación rozando el 9 % de cuota. De nuevo, laSexta sigue sufriendo en el prime time con la película Safe (4.8 % y 349.000).

‘Pasapalabra’ recupera sus buenos datos de audiencia

Con la salida de Manu y Rosa como concursantes, el programa está pasando por un tiempo de transición hasta que de nuevo haya dos concursantes que se hagan fuertes. Tras una semana complicada con datos especialmente bajos, Roberto Leal vuelve a acercarse al 20 de cuota este jueves: 19.3 % y 1.954.000 espectadores de media. Por su lado, ¡Allá tú! (8.3 % y 824.000) baja del 9 % de media después de dos días marcando sus mejores datos desde que Juanra Bonet se puso a los mandos del concurso.